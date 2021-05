"Siempre hay una primera vez para todo": Diego Simeone sobre Barcelona vs Atlético

Diego Simeone, el entrenador más ganador del Atlético de Madrid, jamás ha logrado el triunfo en el Camp Nou frente al Barcelona, aunque "siempre hay una primera vez en la vida para todo", según dijo el técnico, que calificó como "fantástica" la temporada que está haciendo Luis Suárez, un jugador con "un montón de historia, reivindicando todo lo que no se esperaba de él".



El desafío es crucial para el Atlético. A falta de cuatro jornadas, necesita ganar para sostener el liderato que mantiene inamovible desde hace 18 jornadas y para depender de sí mismo para ser campeón en las tres citas finales. "Partido a partido. Afrontarlo de la mejor manera, con la ilusión, la humildad y la tranquilidad que transmitimos", explicó durante la rueda de prensa.



"No acelero declaraciones en consecuencia a lo que falta, sino que me concentro en lo que va a pasar mañana. Es un equipo que ha recuperado muchos puntos, está haciendo una segunda vuelta muy fuerte, con un gran juego y un gran trabajo de su entrenador", valoró Simeone, que insistió "en lo mental" como el aspecto clave en el apretado tramo final del torneo, con cuatro aspirantes al título.

"Todo el grupo está con mucho entusiasmo, con mucha ilusión y confío absolutamente en el equipo que tengo para el resto de Liga que queda", aseguró el técnico, que no ve "ninguna" similitud entre la temporada 2013-14, cuando el Atlético conquistó la Liga con un 1-1 en el Camp Nou, y ahora, cuando va líder con dos puntos de renta sobre el Barcelona y el Real Madrid a falta de 12 por jugarse. "Entonces terminaba un campeonato donde llegamos los dos a un partido. Y éste todavía hay en juego un montón de puntos", remarcó.



Ya tiene prácticamente definido el once para ese duelo. En él, Luis Suárez jugará como delantero de referencia. Es su vuelta al Camp Nou, después de que el club azulgrana prescindiera de él el pasado verano. El atacante uruguayo es el tercer mejor goleador de la historia del club azulgrana, con 195 tantos, y es el máximo anotador de esta campaña del Atlético, con 19 dianas. El segundo es Marcos Llorente, con doce, también titular indiscutible este sábado.



"Su temporada habla por sí sola. Vienen haciendo una temporada fantástica. Son dos jugadores extraordinarios en nuestro equipo. Uno con un montón de historia como Luis, reivindicando todo lo que no se esperaba de él, y Llorente haciendo un año seguramente de los mejores de su carrera", expresó Simeone.

El sistema, en principio, será un 4-5-1. La duda está en el planteamiento sobre el terreno. "Venimos jugando esta temporada con una idea bastante marcada, a veces expresada de mejor manera y a veces de no tan buena manera. No variaremos mucho de lo que hemos hecho. Imaginar lo que venimos haciendo, lo mejor de lo que hemos hecho y a eso intentaremos acercarnos", apuntó.



En la portería estará Jan Oblak. Enfrente, Marc Andre Ter Stegen. "Siempre que hablo de los mejores siempre son los míos. Oblak viene haciendo varias temporadas en un grandísimo nivel y seguramente es el mejor portero del mundo. Y Ter Stegen es un grandísimo portero también, que viene haciéndolo muy bien y esta temporada ha estado entre los mejores, sin duda", opinó Simeone, rumbo al Camp Nou.