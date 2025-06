Simeone dejaría ‘botado’ al Atlético: firmaría con rival directo de Champions

Un tercer puesto del Atlético de Madrid en una Liga Española que esperó hasta los últimos dos partidos para coronar campeón al Barcelona. Diego el ‘Cholo’ Simeone acabó una nueva temporada en el cuadro madrileño firmando la clasificación para la UEFA Champions League.

Los rumores de una posible salida del entrenador argentino vuelven a aparecer, pese a que tuvo un gran cierre de campeonato luchando contra el Barcelona y Real Madrid. Además, salen a la luz justo en el momento en el que Atlético de Madrid disputará el Mundial de Clubes compartiendo grupo con PSG, actual campeón de Champions League, Botafogo, campeón de Libertadores y Seattle Sounders.

Seguramente, Atlético de Madrid quiere mantener la base que hay de cara al Mundial de Clubes, pero en las últimas horas, apareció un rumor que inquieta al cuadro madrileño sobre el futuro de Diego Pablo Simeone en el banquillo. Un cambio en su futuro lo podría hace firmar con un rival directo en la Champions y con un viejo conocido para el argentino.

EL EQUIPO QUE SE LLEVARÍA A DIEGO SIMEONE

A falta de una semana y media para el Mundial de Clubes, la salida de Simone Inzaghi del Inter de Milan puede prender las alarmas en el Atlético de Madrid. El entrenador italiano tiene todo listo para firmar su contrato con el Al Hilal supliendo a Jorge Jesús y ante esta posibilidad, Diego Simeone aparece en el radar del actual subcampeón de la Champions League.

Diego Simeone dejó su huella en el Inter de Milan como futbolista. Disputó 85 partidos y marcó 14 tantos. El entrenador de 55 años tendría la posibilidad de dirigir a uno de sus exequipos. De hecho, el ‘Cholo’ siempre ha mantenido el interés por tomar las riendas del cuadro italiano.

La salida de Simone Inzaghi puede reactivar esas opciones en la próxima temporada. Los tiempos entre el Mundial de Clubes y el inicio de la Liga de España pueden ser el principal problema para el Inter que quiere contar con el entrenador argentino en la Serie A.

SIMEONE YA DIO EL PRIMER PASO PARA LLEGAR AL INTER DE MILAN

Su ciclo de 14 años con el Atlético de Madrid podría cerrarse en las próximas semanas dependiendo de la movida del Inter de Milan. Sin embargo, Diego Pablo Simeone ya había dado el primer paso para salir del cuadro ‘colchonero’ y firmar con el cuadro italiano.

Y es que, hace nueve años, Diego Simeone reveló que tiene ganas de dirigir al Inter de Milan, “mis hijos, mi mujer, mi papá, todos saben que algún día voy a entrenar al Inter. No es noticia ni es ninguna novedad…Hablo por teléfono con Javier Zanetti (vicepresidente de Inter), no tengo miedo de decirlo. Un día volveré al Inter de Milán porque me dejó un buen recuerdo como jugador y como entrenador mi objetivo es regresar”.

Con el nuevo formato de la UEFA Champions League, perfectamente, el Atlético de Madrid puede ser un rival directo del Inter de Milan en la primera fase. Diego Simeone podría dejar al cuadro español y firmar con el italiano, un club al que nunca le ha negado las posibilidades de dirigir.