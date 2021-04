Simeone, sobre el Real vs Barcelona: "No nos va a cambiar mucho el resultado que haya"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, "claro" que va a ver el Clásico de este sábado entre el Real Madrid y el Barcelona, sus dos rivales directos en la pugna por el título de la Liga, aunque advirtió de que "no va cambiar mucho" al conjunto rojiblanco "el resultado que haya" en ese encuentro.



"Lo vamos a ver. Es un partido mundial, que todo el mundo lo quiere ver. Se encuentran dos equipos fortísimos. Han empezado mal la temporada y ahora están en un momento muy bueno los dos, ya sea el Barcelona en Liga y ya sea el Real Madrid en Champions y en Liga", explicó en la rueda de prensa telemática de este sábado.



"Evidentemente, mirarlo y pensar después a partir de lo que suceda que no nos va a cambiar mucho el resultado que haya. Tenemos nuestro objetivo (el domingo contra el Betis en el estadio Benito Villamarín), que es intentar buscar nuestro partido por donde creemos que podemos hacer daño a un equipo que viene trabajando muy bien en las últimas fechas", añadió Simeone.



El Atlético necesitará como poco, dependiendo del marcador del Clásico, empatar contra el Betis para sostener su liderato de la clasificación de LaLiga Santander. Si gana el Barcelona, entonces sí debería vencer al equipo verdiblanco para seguir en el primer puesto. En los otros dos supuestos, con un punto seguiría en cabeza.