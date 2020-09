Sonríe James: la dedicatoria que le hizo Shanon de Lima en redes sociales

Shannon de Lima se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que compartiera una emotiva imagen donde le mostró todo su amor y apoyo a su novio James Rodríguez.

Para nadie es un secreto que el futbolista ha estado en la mira de sus seguidores por su última temporada en el Real Madrid, pues todos están a la expectativa de su futuro en el deporte.

Por esta razón, la imagen que compartió la venezolana llamó la atención de todos los internautas, pues en esta se leía: “No hay nadie como tú. Dios contigo”.

Además, la complementó con esta frase: “CONTIGO, James Rodríguez”, luego de etiquetarlo. Muchos hicieron referencia a que se debía por la carrera profesional de su pareja.



Sin embargo, la modelo también preocupó a sus seguidores al compartir una foto en la que se ve que se cortó su pie, luego de haber estado disfrutando de unas minivacaciones en Ibiza, España.

“Para todas esas personas que me preguntan. Me abrí el piecito con la hélice del barco y me tuvieron que agarrar puntos, pero todo bien”, explicó en sus historias.