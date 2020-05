Sorpresa para James: Real Madrid disminuyó el precio... se acerca su salida

James Rodríguez sigue siendo uno de los grandes enigmas del Real Madrid de cara al próximo mercado de fichajes. El mediocampista colombiano no tiene cabida en el equipo de Zinedine y Zidane y, aunque tiene un año más de contrato, Florentino Pérez busca venderlo antes que siga su desvalorización y en aras de aliviar un poco la economía del club por la crisis.

Como es costumbre, son varios los pretendientes por James Rodríguez, especialmente en la Premier League. Aunque Atlético de Madrid y el Inter Miami de la MLS serían los más cercanos al colombiano. Sin embargo, el valor de 40 millones de euroes es algo que incomoda a la hora de negociar su transferencia con Real Madrid.

No obstante, el diario ‘The Sun’ de Inglaterra ha escrito que New Castle no desiste en fichar a James, teniendo en cuenta que ahora llegará un millonario inversor a su club, pero que solo lo hará sobre la nueva cifra de 32 millones de euros que puso el cuadro blanco por el mediocampista colombiano.

Así las cosas, se acerca la salida de James Rodríguez. En la Premier League lo quieren varios clubes, pero medios españoles han revelado que la posibilidad más cercana es el Atlético de Madrid, club que ya estuvo interesado en él desde el pasado mercado.

En el verano europeo de 2019, Atlético de Madrid y Nápoli estaban dispuestos a comprar el pase de James, pero Real Madrid no bajó su precio de los 40 millones de euros; cifra que lució exagerada y espantó a los dos pretendientes. Luego en el invierno los buscaron en condición de préstamo, pero el merengue con quiso ceder.