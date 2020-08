Ronald Koeman, héroe de la primera Champions League conseguida por el club en 1992, es nuevo técnico del Barcelona. El holandés fue presentado en rueda de prensa y habló sobre lo que será de ahora en adelante la institución. Como buen discípulo de Johan Cruyff, espera seguir su filosofía de buen fútbol y darle títulos al equipo.

"El Barça es mi casa, hoy es un día para estar muy feliz y orgulloso. Voy a tener la posibilidad de entrenar un equipo muy grande como el Barcelona. Es un reto que exige siempre al máximo, hay calidad suficiente para hacerlo. Ahora sí he firmado y soy entrenador del Barcelona y a partir de ahora sí vamos a trabajar”, aseguró el exseleccionador de Holanda.

Koeman hizo hincapié en poder levantar el ánimo de la plantilla y luchar para restaurar la imagen de culé en el mundo del fútbol. Asimismo, reiteró que las decisiones que se tomarán se darán por el bien del club.

Somos un equipo fuerte, hay que hacer cambios y creo que la imagen del otro día no es la imagen que queremos. Hay que trabajar mucho para recuperar el prestigio, todavía Barcelona es el club más grande del mundo. Este es un sueño y se me hace realidad. Desde ahora hay que trabajar para poner al Barça donde tiene que estar", indicó.

Por último, el entrenador se refirió a la figura del equipo, Lionel Messi, quien es el capitán, goleador histórico y máximo referente de la institución. El holandés dijo que hablará con el argentino y los demás capitanes.

"No sé si tengo que convencer a Messi, no sé... Es el mejor jugador del mundo y lo queremos tener en el equipo y no en el contrario. Por mi parte como entrenador, me encanta trabajar con Messi porque gana partidos. Contentísimo si quiere quedarse, hay que hablar con él porque es capitán del equipo y hablaremos con él y varios jugadores. En el caso de Messi, ojalá que siga más años aquí”, concluyó.