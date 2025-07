Sufre Barcelona; crack se perdería la próxima temporada por inesperada operación

Ter Stegen es nuevamente baja en el Barcelona

El portero alemán de 33 años explicó que se siente "física y atléticamente en muy buena forma", pero admitió que no está "exento de dolor", unas molestias que no le han permitido entrenarse todavía con el resto de sus compañeros esta pretemporada.



"Tras conversaciones intensas con el equipo médico del FC Barcelona y con expertos externos, el camino más rápido y seguro para recuperarme por completo es una intervención quirúrgica en la espalda", lamentó Ter Stegen.



El guardameta alemán confesó que "duele mucho no poder ayudar al equipo" y que este es "un día complicado" para él en el plano personal, aunque se ha mostrado convencido de que "la rehabilitación es llevadera y el camino de regreso está trazado".