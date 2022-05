"Tenemos la suerte de contar con Radamel": Técnico de Rayo Vallecano sobre Falcao

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, se mostró confiado en seguir manteniendo la "competitividad" de las últimas jornadas para ganar en el Coliseum Alfonso Pérez al Getafe, un rival que considera "muy difícil de batir".

El técnico vasco, que espera certificar de manera matemática esta jornada la permanencia en Primera, analizó al equipo azulón, necesitado de un triunfo para luchar por la salvación.

"Yo al Getafe le veo un equipo difícil de batir y más en su estadio. Si ves el número de goles concedido y de ocasiones está entre los mejores de la categoría. No tuvieron un buen inicio y le han dado la vuelta a la situación. En el mercado de invierno hicieron un esfuerzo importante y mejoró mucho el nivel de la plantilla con jugadores que ahora están siendo muy importantes como Borja Mayoral, Óscar Rodríguez o Gonzalo Villar", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

"No va a ser sencillo por la trascendencia del partido para el Getafe y yo diría incluso para los cuatro partidos que nos quedan. En ese sentido no hemos tenido mucha suerte con el calendario, porque Getafe, Villarreal, Mallorca y Levante puede que estén contando con los puntos contra nosotros, porque luego no tienen calendario sencillo. Eso nos tiene que hacer estar en alerta y ser súper competitivos, porque es lo que requiere un partido a estas alturas de temporada", confesó.

Tras sumar siete puntos en las últimas tres jornadas el objetivo del Rayo es seguir "manteniendo la competitividad" en el Coliseum.

"Eso es fundamental. Lo hablábamos también antes del partido con la Real Sociedad. Vienes de dos partidos seguidos fuera ganando, uno contra el Barcelona, te ves de alguna manera salvado y es cierto que cuesta empezar el partido", señaló.

"Como hicimos con la Real, creo que tenemos que defender muy bien, porque concede muy poco y no vas a hacer tres o cuatro goles, porque no se los ha hecho nadie. Es un equipo que concede muy pocos espacios, juegan muy juntos y con un montón de ayudas entre ellos. Tienen a delanteros que son muy buenos, pero tenemos que defenderlos muy bien", comentó.

Por último, Iraola habló sobre el delantero colombiano Radamel Falcao, que la pasada jornada reapareció con gol tras dos meses fuera por lesión y en el partido de ida ante el Getafe debutó también con un tanto.

"Radamel en el área siempre ha tenido lo que ha tenido y eso vale mucho. Los goles en el fútbol se pueden pagar y . Ya va acumulando más entrenamientos y a ver si en esta recta final, ya sea de inicio o en el segundo tiempo, puede seguir aportando", concluyó.