Tensión total; Ter Stegen se revela y evita que Barcelona inscriba un fichaje

Barcelona necesita la aprobación de Ter Stegen para inscribir al nuevo arquero

Todo el asunto se desata tras el fichaje por el Barça de Joan Garcia, exmeta del Espanyol. Debido a los problemas de 'fair play' financiero del club, los azulgrana necesitan el 80% de la ficha del alemán para inscribir a su nuevo fichaje, pero Ter Stegen no está dispuesto.



La situación entre el meta alemán y el Barça está en un punto muy complicado, desde que Ter Stegen anunció en sus redes sociales que necesitaba operarse para librarse de los problemas lumbares e incluso llegó a cifrar en tres meses el tiempo de baja, un periodo de tiempo que no sería considerado baja de larga duración y que no facilitaría al club una rebaja para su 'fair play'.



El club, en el parte médico que emitió tras la operación, se refirió a la misma como 'reintervención' -fue operado de la misma zona en 2023- y que el meta alemán estaría unos cuatro meses de baja, más otro para poder volver a jugar.



Pero el asunto, lejos de solucionarse se ha enconado, y desde el club se ha anunciado que le abrirán un expediente disciplinario con carácter inmediato.



La actitud de Ter Stegen, según fuentes del club, ha generado "disgusto" entre la cúpula directiva, aunque esperan que el jugador recapacite y acabe firmando cuando sea consciente de las posibles consecuencias. En el caso contrario, el club considera que existe base jurídica para acabar elevando el informe a la Comisión Médica de LaLiga igualmente.