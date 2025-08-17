Todo mal con Nelson Deossa: revelan inesperada fecha de su debut en Betis

Infortunadamente, Nelson Deossa, la contratación más costosa en la temporada del Betis llegó a España con un esguince en el tobillo izquierdo que no le permitirá estar, por lo menos en la primera jornada cuando los béticos visiten al Elche en Alicante.

Su lesión en el tobillo se puede demorar por mucho tiempo, privando que Nelson Deossa esté en las siguientes jornadas y no solo en el debut liguero. El colombiano cuando fue presentado afirmó que esperaba que se pudiera recuperar de cara al primer encuentro, dado que el club lo necesita por la lesión de Isco Alarcón que no estará hasta noviembre.

Vea también: Referente de Millonarios la tomó con David González: "No tiene armas para defenderse"

Betis pagó 13,5 millones de euros por el volante caldense. Manuel Pellegrini afirmó que espera que el ex Rayados de Monterrey pueda aportar su sello. Sus remates de larga distancia y su control en la medular serán vitales para los sevillanos, pero ese golpe en su tobillo lo dejará afuera.

De hecho, en las últimas horas, a Nelson Deossa le hicieron unos exámenes para confirmar si evidentemente podía llegar o no para el lunes 18 de agosto ante Elche, y la información no fue positiva. Manuel Pellegrini confirmó el tiempo de ausencia que tendrá el ex Atlético Nacional.

PELLEGRINI CONFIRMÓ POSIBLE FECHA DE DEBUT DE NELSON DEOSSA EN EL BETIS

De acuerdo con los últimos reportes del departamento médico, el golpe en el tobillo izquierdo no muestra evolución y esperan por su regreso a los entrenamientos. Nelson Deossa no ha podido entrenar con sus compañeros y no quieren correr ningún riesgo con la nueva compra.

En ese orden de ideas, Manuel Pellegrini confirmó que se demorará en volver a las dinámicas con el club, “Deossa no se ha integrado al plantel, todavía le queda una semana para saltar al campo con los fisios, por lo que antes del parón no estará. Hay un parón en 15 días y ojalá que ya esté en condiciones de jugar, pero me cuesta analizarlo desde ese aspecto”.

Le puede interesar: [VIDEO] La polémica razón que invalidó gol de Crystal Palace vs Chelsea en la Premier

Con eso en mente, Nelson Deossa se perderá lo que resta de agosto, es decir, no solo la primera jornada, sino que tampoco podrá estar para la segunda y tercera salida. El parón que afirma Manuel Pellegrini será después del primero de septiembre. Bajo este panorama, el debut liguero del colombiano será en la segunda semana de dicho mes.

¿CONTRA QUIÉN DEBUTARÁ NELSON DEOSSA CON EL BETIS?

El primer entrenamiento de Nelson Deossa sería en las primeras semanas de septiembre. El entrenador chileno no quiere correr ningún riesgo con el ex Rayados de Monterrey y espera tenerlo en condiciones óptimas para poder suplir de la mejor manera a Isco.

Lea también: River se hartó de Borja: dos millonarios delanteros que busca Gallardo

Nelson Deossa podría estrenarse el 13 de septiembre cuando el Betis visite al Levante en la cuarta jornada de la Liga de España y en el regreso después del parón. Si no llega para ese partido para no correr peligro con una reincidencia en la lesión, Deossa podría debutar en condición de local el 21 de ese mes ante la Real Sociedad.

Sin duda alguna, esta ausencia hasta la segunda semana de septiembre haría que Nelson Deossa se pierda el cierre de las Eliminatorias contra Bolivia y Venezuela con la Selección Colombia. Néstor Lorenzo podía tener en cuenta al volante de gran trayectoria en Rayados, pero la lesión lo dejó afuera.