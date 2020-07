Tras los pasos de James: los otros jugadores que se van del Real Madrid

Luego de ser campeón de la Liga Española y tomar unas cortas vacaciones antes de retomar trabajos de cara a la definición de la Champions League, en Real Madrid todo parece marchar en perfecta armonía a la espera de lo que suceda contra el Manchester City.

Sin embargo, hay un tema que inquieta bastante en el cuadro merengue y es la ‘operación salida’ como lo han denominado en la prensa ibérica de cara al próximo mercado de fichajes donde Florentino Pérez advirtió que no se verán grandes contrataciones por la crisis económica y se conoció que buscan depurar aún más la plantilla.

Lea también: Santiago Arias le da la "bienvenida" a James en el Atlético de Madrid

El primer futbolista en desligarse del Real Madrid fue Achraf Hakimi, quien llegó al Inter de Milán y por el que pagaron una cifra cercana a los 40 millones de euros más variables. A partir de ahí la puerta de salida está abierta para jugadores como James Rodríguez, Gareth Bale, Mariano y Lucás Vásquez.

El caso de James parecer ser el más claro de todos. El colombiano se ha declarado en rebeldía con el club y el entrenador; su empresario ya le busca equipo en España, Italia e Inglaterra y seguramente será cuestión de acuerdos para que se marche a un año de vencer su contrato.

De interés: Las declaraciones del 'Cholo' Simeone que ponen en duda el futuro de James Rodríguez

Sin embargo, el tema de Gareth Bale es el más complejo para Floretino Pérez. El galés le ha declarado la guerra al club, no se lleva bien con nadie, pero tampoco se quiere ir porque está cómodo con la millonada que cobra; su empresario ya advirtió que para rescindir el contrato no va a resignar ni un centavo. No obstante, buscarán darle salida a como dé lugar.

Mariano es un jugador que tampoco se quiere ir, pero los diálogos con él son más fáciles y buscarán una solución. Por su parte, Lucas Vásquez es el más opcionado de quedarse en caso de que Real Madrid no logre la cesión que busca con él; al fin y al cabo, es un jugador que va bien con Zidane y su contrato vence en junio de 2021.