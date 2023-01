“Tú a mí me saludas”: Ancelotti perdió la paciencia con uno de los brasileños del Real Madrid

Real Madrid avanzó a los cuartos de final de la Copa del Rey luego de vencer 3-2 a Villarreal, siendo de paso uno de los partidos más sufridos de la temporada, pues luego de ir abajo por dos anotaciones, se repuso y terminó remontando para instalarse entre los ocho mejores del torneo.

Sin embargo, uno de los hechos más llamativo correspondió al regaño de Carlo Ancelotti a Rodrygo, pues cuando el juego iba 2-0 el brasileño salió del terreno de juego para darle paso a Marco Asensio, y su desagrado fue evidente, provocando un llamado de atención por parte del DT.

Y es que el extremo pretendía continuar en el campo, pero acorde al cambio de planteamiento generado por el técnico italiano, tuvo que ser sustituido, por lo que una vez salió de la cancha, se sentó -haciendo una pataleta- sin siquiera mirar a Ancelotti, quien se mantuvo en silencio.

Sin embargo, una vez se generó el primer gol de Real Madrid -el cual fue obra de Vinícius Jr. tras una asistencia de Dani Ceballos- Ancelotti se dirigió a Rodrygo y le realizó un fuerte llamado de atención.

"Tú a mí me saludas", le dijo el entrenador de Real Madrid a Rodrygo, quien -sin mirar a Ancelotti- le sugirió que no era justo ser sustituido, per confesó que no era un inconveniente merecedor de pasar a mayores.

El gesto del entrenador ha sido aplaudido por muchos, pues ha sido interpretado como sinónimo de autoridad; asimismo, en rueda de prensa confesó que había sido un malentendido y que por ende no habrá mayores repercusiones.

Video del regaño de Carlo Ancelotti a Rodrygo