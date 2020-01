¿Última oportunidad que Zidane le dará a James en el Madrid?

Zinedine Zidane prepara el encuentro de este miércoles antes Unionistas de Salamanca por la Copa del Rey. El entrenador del Real Madrid sabe que es de vital importancia conseguir un preciado triunfo para pasar de ronda, pero es consciente de tener que rotar la nómina y así darles a los futbolistas un nuevo aire.

Por ese motivo, lo que pretende el estratega es conseguir ofrecerles más minutos a jugadores que pueden ser importantes en un futuro, pero que no han tenido continuidad. En ese plan está James Rodríguez, que sería alineado como titular para ver cómo va su recuperación física, tras estar varios meses fuera de las canchas.

La intención es que él pueda mostrar sus virtudes dentro del terreno para intentar pelear por una opción de jugar en los partidos más importantes que quedan de la temporada.

Cabe recordar que en el pasado partido ante el Sevilla por la liga española, el técnico no lo convocó para el encuentro; el colombiano no fue ni suplente. Respecto a esto el estratega francés así explicó su no presencia: "Bale y James están un poco tocados. No han venido por eso, nada más", dijo el timonel.

El partido del próximo miércoles será de vital importancia para el 'cafetero' si juega, pues tendrá que mostrar todas sus fortalezas para volver a estar dentro de los elegibles de Zidane. Si no es así, su futuro comienza a definirse en el Real Madrid, razón por la cual él deberá buscar un nuevo rumbo en su carrera deportiva.