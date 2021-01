Un equipo de Barcelona en la MLS de la mano de Messi: propuesta que hace ruido en España

Juan Velayos, el responsable del área económica de la precandidatura a la presidencia del FC Barcelona de Xavi Vilajoana, explicó que su proyecto "quiere crear un equipo del Barça en la MLS (la liga estadounidense) de la mano de Messi" en la rueda de prensa de presentación del área económica y patrimonial.



"Queremos que Messi siga unos años en el Barça como jugador, que sea el estandarte de la readaptación salarial, darle una experiencia americana como él quiere y crear una marca deportiva que vincule al jugador con el Barça a largo plazo", añadió en este sentido Velayos.



Además, Velayos apuntó que podría no ser el único jugador azulgrana que encabezara este proyecto en Estados Unidos: "Podría acompañarle algún compañero actual o hasta alguno que se haya ido a otro club recientemente".

Por otro lado, el responsable del área económica dijo que la pretensión de la precandidatura de Vilajoana "es ser el club deportivo más grande del mundo", pero "si el Barça no está bien ordenado no lo será porque compite con clubes-estado y fondos de inversión".



Así, consideró que o el club tiene "las ideas muy claras en la parte económica o hay el peligro de que el Barça deje de ser de los socios".



Para evitarlo, Velayos opina que "se deben generar más ingresos, maximizarlos y diversificarlos". Además, "hay que racionalizar los gastos y reestructurar la deuda".



Los nuevos ingresos, según la precandidatura, llegarían gracias "al Barça Corporate, el Espai Barça o una posible Superliga Europea".



Velayos también informó que la pretensión es rebajar la deuda, que actualmente es de 825 millones, "hasta los 400 millones de euros al final del mandato".

Respecto al Espai Barça, el responsable del área económica explicó que "el acuerdo de la anterior junta con Goldman Sachs no está mal, así que la idea es continuar con el trabajo hecho en este sentido".



Al respecto, el responsable del área patrimonial, Carlos López de la Vieja, explicó que " diferencia del resto de los precandidatos, que hablan del Espai Barça como generador de votos", esta candidatura "habla del proyecto desde una parte técnica, y asegura jugar en el nuevo Camp Nou ya en la temporada 2023-2024".



A continuación, López de la Vieja catalogó de "frivolidad astronómica y una manera de engañar al socio" la propuesta de tirar el Camp Nou para construir un estadio de cero del precandidato Agustí Benedito.



Según el responsable del área patrimonial, "mientras no haya público en los estadios", el Barça "podría jugar en el Estadi Johan Cruyff y, cuando haya público, en el Estadi Olímpic Lluís Companys con gradas supletorias".