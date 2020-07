Valdano se decepciona de James Rodríguez: "Siento que he fracasado con él"

Jorge Valdano, exjugador y director deportivo del Real Madrid, habló en 'El Transistor de Onda Cero' sobre el colombiano James Rodríguez y su actual papel en el 'merengue', teniendo en cuenta que ya no es ni siquiera convocado por el técnico Zinedine Zidane.

Mire acá: Un cumpleaños complicado para el colombiano James Rodríguez

Cabe recordar que Rodríguez, antes del partido ante el Athetic Club de Bilbao, le dijo a Zidane que prefería no ser convocado si no iba a jugar; este hecho lo marcó, ya que desde el mencionado encuentro no ha entrado en ninguna convocatoria del entrenador francés

Valdano por eso criticó el actual nivel de James y admitió que lo ha defraudado porque pensaba que iba a dar más. "Siento que he fracasado con James. Confiaba mucho en la clase y en la categoría de este jugador", opinó el argentino.

Para Valdano, James ha venido de más a menos durante cada temporada, por eso es que hoy en día no es tenido en cuenta en el Real Madrid.

"Cuando un jugador de categoría, cada año que pasa, da menos prestaciones que el anterior, es el propio jugador quien debe preguntarse qué pasa", concluyó.

Puede ver: El mejor recuerdo de la Fifa para saludar a James Rodríguez en su cumpleaños

Para el partido de esta tarde entre el Real Madrid y el Granada, James Rodríguez no es convocado ni siquiera como suplente. Sobre esto, el técnico Zinedine Zidane reiteró que el colombiano es importante para la plantilla, sin embargo, otra vez lo dejó por fuera de los llamados.

"James es importante y es nuestro. Es verdad que unos tienen más minutos que otros, pero no voy a despreciar a ninguno. Todos aportan algo al equipo. Cuento con todos los que tengo", concluyó 'Zizou'.