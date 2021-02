Valladolid vs Real Madrid: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

La ausencia del gran referente goleador del Real Madrid, el francés Karim Benzema, convierte la visita del equipo blanco a un Valladolid necesitado de puntos para salir del descenso, en una cita difícil y de riesgo para los dirigidos por Zidane.

Valladolid vs Real Madrid: dónde y cómo ver el partido ONLINE EN VIVO

El partido Valladolid vs Real Madrid se puede ver en España a través de Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, Mitele Plus y Movistar Laliga. En Estados Unidos transmite beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS. Si está en Sudamérica, el juego va por la señal de ESPN 2 o ESPN Play. Sky HD, Blue To Go Video Everywhere para todo el territorio mexicano. También puede seguir el juego en Antena2.com gratis

España: 9:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

Argentina: 5:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Chile: 5:00 pm

México: 2:00 pm

Los ocho reveses del Real Madrid en LaLiga Santander -cuatro empates y cuatro derrotas- le dejaron hace tiempo sin red en su objetivo de defender la corona. La distancia de seis puntos con el líder, un Atlético de Madrid que aún tiene un partido por recuperar, deja al equipo blanco ante la obligación de jugar con un solo resultado posible. Todo lo que sea no ampliar a cuatro las jornadas de triunfos consecutivas, volverá a hacer sentir frustración a los madridistas.

Seguir peleando por el título pasa por Valladolid, adonde llega en cuadro, antes de medirse a la Real Sociedad y de un decisivo derbi en el Wanda Metropolitano frente al Atlético.

Vea también: Zidane se rinde ante Mbappé: "Lo que hizo fue maravilloso"

Pero igual que el equipo dio un giro en resultados gracias a una mejor actitud en el campo, las noticias no siguen sus pasos y continúan siendo negativas para Zidane. Por si tuviera poco con una defensa en cuadro y hasta ocho bajas, en la víspera perdió a Benzema. Se debe encomendar a un jugador como Mariano Díaz, sin ritmo de competición y la confianza que necesitan los 'nueves'.

El técnico madridista ha perdido en el camino a tres grandes referentes de su columna vertebral: Sergio Ramos, Eden Hazard y Benzema. La responsabilidad recae a la espalda de Toni Kroos y Luka Modric.