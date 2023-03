Ver al Barça como un león y no como un gato, la orden de Ancelotti al Real Madrid

El técnico italiano Carlo Ancelotti aseguró que el Real Madrid será "ofensivo" en el Camp Nou, donde confirmó la presencia de Karim Benzema, y sin querer entrar en si todo lo que no sea un triunfo de su equipo deja sentenciada la lucha por el título de LaLiga, afirmó que deben "ver al Barça como un león y no como un gato".

"Tenemos que disfrutar del momento, ser protagonistas de un partido importante. Solo se puede ganar si eres capaz de sacar lo mejor en todos los aspectos, el individual y el colectivo, el defensivo y el ofensivo", afirmó en rueda de prensa.

"Mañana tenemos que ver al Barça como un león y no como un gato porque si piensas que es un gato va a ser una fiesta. Es un partido importante en el que tenemos que luchar hasta el final, ser comprometidos y fuertes para sacar lo mejor de nosotros", añadió.

El clásico es ese tipo de partido en el que Ancelotti no oculta que siente "miedo y la preocupación", especialmente en "las dos horas previas al encuentro que aseguró "son las más complicadas".

Intentó 'Carletto' lanzar un mensaje optimista antes del clásico y huir del pesimismo por la distancia de nueve puntos con el Barcelona en LaLiga y la desventaja en las semifinales de la Copa del Rey tras perder 0-1 en el Santiago Bernabéu.

"Los datos dicen que tenemos desventaja en la Copa del Rey y en LaLiga, donde no la tenemos es en la Champions pero no sé qué puede pasar. Mañana podemos recortar la desventaja en LaLiga y es en lo que pensamos hoy. Pensamos en ganar el partido, lo que pasará si no lo hacemos lo pensaremos después", dijo.

Y resaltó el momento que atraviesa su equipo. "Desde el 22 de enero hasta ahora el equipo lo ha hecho muy bien, los datos físicos y técnicos lo confirman. Estamos en buen momento mental también y muy ilusionados de lo que puede pasar los tres próximos meses. También el aspecto táctico ha mejorado, el equipo es mucho más sólido atrás y eficaz en ataque. Se puede hacer bien hasta el final".