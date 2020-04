Vicepresidente del Barcelona dio positivo a Covid-19

El vicepresidente primero del FC Barcelona, Jordi Cardoner, ha dado positivo en coronavirus, aunque se encuentra en buen estado y confinado en su casa.



El club catalán confirmó hoy sábado a EFE la información que ya dio ayer viernes por la noche el portal Metrópoli y agregó que el vicepresidente se encuentra en buenas condiciones.

El FC Barcelona hace semanas que envió a todo su personal a casa así como a sus deportistas, manteniéndose reuniones entre los diferentes estamentos, igual que en el ámbito directivo, a través del apoyo telemático.

Por otro lado, varios de los jugadores del Barcelona continúan en cuarentena total. Uno de ellos es Sergi Roberto, que confesó este miércoles que durante el confinamiento, a causa de la del coronavirus, está aprendiendo a cocinar, una habilidad que no había desarrollado antes de la expansión de la pandemia.



"Lo que sabía hasta ahora de cocina era un poco básico, porque en la Ciudad Deportiva tenemos a los cocineros que nos hacen la comida y mi mujer es la que siempre cocina en casa, pero ahora yo también estoy haciendo mis cosas", desveló durante una entrevista en directo difundida por el club catalán.

El canterano pasa estas semanas de cuarentena, en su domicilio, junto a su mujer, la modelo Coral Simanovich, su hija Kaia y su perro Baloo.



"Lo de no salir de casa es difícil, pero dentro de lo malo, también tiene cosas buenas, como tener más tiempo para jugar con mi hija. La rutina del día a día la verdad es que me la va marcando un poco ella", explicó Sergi Roberto.