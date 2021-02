[Video] A Koeman se le vino la sangre en rueda de prensa y saltaron las alarmas en Barcelona

El presente del Barcelona no es nada agradable para sus seguidores. El equipo que dirige Ronald Koeman no ha tenido buenas presentaciones y además, los resultados no lo acompañan, puesto que cayeron goleados ante el PSG y se alejan de la pelea por el título liguero.

No obstante, las cosas deportivas no preocupan del todo en el entorno culé. En medio de una rueda de prensa, el técnico neerlandés tuvo un momento que preocupó al equipo, ya que debió abandonar la conferencia, puesto a que presentó un sangrado en su nariz, que al parecer sería producto del estrés por el que está atravesando con su club.

Luego de responder nueve pregunta por parte de los periodistas, Koeman tuvo un sangrado en su nariz, por lo que sacó un pañuelo para limpiarse, pero en vista de que la hemorragia no paraba, el jefe de prensa del equipo español debió suspender la conferencia para darle atención al director técnico.

Algunos medios deportivos como Sport y Mundo Deportivo recordaron que “no es la primera vez que le pasa algo de esta índole al técnico neerlandés que, en otras ocasiones, ya ha sangrado por la nariz durante el transcurso de alguna rueda de prensa”. Asimismo, se recordó que tanto Koeman como los jugadores y demás integrantes del plantel, son sometidos a las pruebas del coronavirus para descartar cualquier contagio que ponga en peligro al equipo.



Por otra parte, en medio de una de las preguntas, Koeman respondió que “ser entrenador del Barca siempre hay mucha presión, si no ganas, si pierdes el culpable es el entrenador. Acepto y asumo, llevo muchos años e intento hacer el máximo. Nunca pienso en perder, siempre pienso en ganar. No sé que puede pasar, hay tiempo de hablar del futuro, soy optimista”.