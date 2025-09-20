[Video] Bombazo de Militao en la victoria del Madrid por liga
El central brasileño abrió el marcador en el partido del Madrid con un señor golazo desde afuera del área.
El Real Madrid sumó un importante triunfo sobre el Espanyol, el conjunto merengue sin mostrar un muy buen futbol venció a los 'periquitos' 2-0. Como siempre uno de los goles lo anotó Mbappé que está en un estado de forma sobresaliente, sin embargo más allá del muy buen nivel del francés todas las miradas se las llevó Eder Militao.
En un partido que fue más de trámite que de otra cosa, el Madrid se llevó los tres puntos en el Bernabéu en lo que fue el regreso de Bellingham tras su operación en el hombro.
Militao sacó un misil de su pierna derecha
Hoy Éder Militão se robó los flashes con un golazo enorme para abrir el marcador ante el Espanyol. Cerca del minuto 22, el central recogió un balón, se acomodó fuera del área y soltó un derechazo que voló hacia el ángulo superior izquierdo del arquero, imposible de atajar.
Impresionante golazo de Éder Militão. Real Madrid le gana 1-0 a Espanyol.
Sorprendió a todos. Real Madrid le gana 1-0 a Espanyol.pic.twitter.com/c5UJzZKVos
Ese gol no solo puso a Real Madrid adelante, sino que también encendió al Bernabéu: fue un momento de inspiración pura, de esos que reafirman la jerarquía del defensor y aportan confianza extra al equipo. Militão demostró que no solo puede cumplir tareas defensivas, sino también aportar ofensivamente cuando las circunstancias lo exigen.
Lo que se viene para el Real Madrid
Tras la victoria con anotación de Éder Militão, el Real Madrid mantiene su inicio perfecto de temporada y ahora deberá enfocarse en sostener la regularidad. Los dirigidos por Xabi Alonso enfrentarán un calendario exigente en Liga y Champions, donde cada partido será determinante para ratificar su buen momento. El reto será mantener la solidez defensiva y el poder ofensivo que han mostrado, con la mira puesta en seguir como líderes en España y dar un golpe de autoridad en Europa.