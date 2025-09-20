[Video] Bombazo de Militao en la victoria del Madrid por liga

El Real Madrid sumó un importante triunfo sobre el Espanyol, el conjunto merengue sin mostrar un muy buen futbol venció a los 'periquitos' 2-0. Como siempre uno de los goles lo anotó Mbappé que está en un estado de forma sobresaliente, sin embargo más allá del muy buen nivel del francés todas las miradas se las llevó Eder Militao.

En un partido que fue más de trámite que de otra cosa, el Madrid se llevó los tres puntos en el Bernabéu en lo que fue el regreso de Bellingham tras su operación en el hombro.