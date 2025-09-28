Actualizado:
[Video] 'Cucho' Hernández volvió a celebrar; anotó golazo ante Osasuna
El delantero colombiano viene siendo titular en el Betis.
Este domingo 28 de septiembre hubo partido entre Real Betis y Osasuna por la fecha 7 de la presente liga española, allí, el delantero colombiano Juan Camino 'Cucho' Hernández se reportó con golazo de media distancia para poner el 2-0 parcial en el marcador a favor del cuadro 'verdiblanco'.
El atacante nacido en la ciudad de Pereira hace 26 años celebró su tercera anotación en esta liga española, competencia en la que ha disputado los siete compromisos que de momento se han llevado a cabo, demostrando así su buen nivel en el equipo dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini.
‘Cucho’ Hernández anotó de media distancia ante Osasuna
El exjugador de clubes como América de Cali, Huesca, Mallorca, Getafe, Watford y Columbus Crew de la MLS demostró su buena pegada en el 2-0 para el Real Betis, el colombiano recibió el balón casi de espaldas al arco, pero en un movimiento rápido y bien coordinado de piernas logró acomodarse para rematar con fortaleza y superar la resistencia del portero del Osasuna.
Un disparo que se fue en medio de las piernas de un defensor rival y que significó el 2-0 para el Betis al minuto 37 de empezado el compromiso, una anotación que provocaría mayor tranquilidad en el equipo ‘verdiblanco’, que terminaría llevándose el triunfo con ese marcador.
¡REAL BETIS AMPLIÓ LA DIFERENCIA!— DSPORTS (@DSports) September 28, 2025
Cucho Hernández definió desde fuera del área y puso el 2-0 contra Osasuna.#LaLigaEnDSPORTS | #RealBetisOsasuna pic.twitter.com/NuzQWrrcVH
¿Cómo va Real Betis en la liga española 2025-2026?
El equipo sevillano concretó de local ante Osasuna su tercera victoria en el certamen, llegando a los 12 puntos en la tabla y ubicándose de momento en la sexta posición del torneo, igualando la línea del Atlético de Madrid y recordando que también acumula 3 empates y solo una derrota.
El próximo desafío del Real Betis será por la segunda fecha de la UEFA Europa League, donde tendrá que enfrentar al Ludogorets el jueves 2 de octubre en condición de visitante a partir de las 11:45 a.m. (hora en Colombia), recordando que en su debut en esta competencia continental el cuadro ‘verdiblanco’ empató 2-2 ante el Nottingham Forest.
