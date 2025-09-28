[Video] 'Cucho' Hernández volvió a celebrar; anotó golazo ante Osasuna

Este domingo 28 de septiembre hubo partido entre Real Betis y Osasuna por la fecha 7 de la presente liga española, allí, el delantero colombiano Juan Camino 'Cucho' Hernández se reportó con golazo de media distancia para poner el 2-0 parcial en el marcador a favor del cuadro 'verdiblanco'.

El atacante nacido en la ciudad de Pereira hace 26 años celebró su tercera anotación en esta liga española, competencia en la que ha disputado los siete compromisos que de momento se han llevado a cabo, demostrando así su buen nivel en el equipo dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini.

