[VIDEO] ‘Cucho’ responde a la no convocatoria de Colombia: golazo con Betis

Nueva fecha de la Liga de España para el Real Betis que enfrentó al Valencia en el Estadio Mestalla. El ‘Ingeniero’ Manuel Pellegrini contó con Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández en una nueva versión del delantero risaraldense que volvió al gol enviando un mensaje claro para Néstor Lorenzo.

En la última convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Australia y Nueva Zelanda, Néstor Lorenzo no tuvo en cuenta a Juan Camilo Hernández, que no venía jugando con el Betis en la UEFA Europa League en la última jornada del torneo internacional.

Néstor Lorenzo referenció que había temas de salud que impidieron tener al ‘Cucho’, pero eso no se reflejó en la nueva salida del Betis con la presencia del colombiano desde el primer minuto y con un golazo cuando faltaban quince para acabar el compromiso.

GOLAZO DE JUAN CAMILO HERNÁNDEZ EN EL BETIS

Poco le importó al pereirano no estar en la convocatoria de la Selección Colombia, pues, siguió como si nada hubiese pasado con goles en una nueva versión que le encontró Manuel Pellegrini en este Betis. De hecho, en el partido de la fecha pasada frente al Mallorca, Juan Camilo Hernández se vistió más de asistente que de artillero.

Aportó con pase goles y no tuvo tanta pegada como se esperaba. En los primeros minutos contra el Valencia, se vistió de compañero y socio de todos los jugadores. Comandó dos contragolpes en los que brindó el pase para Antony que envió los remates sin dirección de portería.

En el segundo tiempo, siguió de la misma manera, hasta que llegó el momento decisivo. Sobre los 73 minutos, un error en salida de Valencia dejó al Betis con el dominio claro para llegar al área. Un pase a Juan Camilo Hernández fue esencial para que el colombiano sacara un remate cruzado para romper los ceros de un apretado encuentro.

Sin embargo, la victoria duró poco, dado que el Valencia lo logró empatar con gol de Luis Rioja. Pese a la igualdad, fue vital para Juan Camilo Hernández haber vuelto a la anotación en la Liga de España justo después de no jugar frente al Lyon y no ser convocado a la Selección Colombia.

Esta anotación también es un mensaje para Néstor Lorenzo de cara a las siguientes Fechas FIFA para estar en el radar en 2026 y en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en junio del siguiente año.