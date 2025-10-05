[Video] Golazo del Cucho Hernández con el Betis: llega 'fino' a Selección

Juan Camilo Hernández sigue siendo protagonista con Real Betis, pues el colombiano fue clave en la remontada de este domingo 5 de octubre ante Espanyol por la octava fecha del curso 2025-26.

Pol Lozano puso a ganar a los catalanes sobre los 15 minutos del primer tiempo, y si bien Betis jugaba bien, encontró pocas formas de acercarse con peligro al arco rival. Fue hasta el segundo tiempo cuando llegaron los goles.

Al minuto 54, en una jugada que inició por derecha y terminó por el centro, luego de que el lateral Ricardo Rodríguez levantó un centro que fue conectado por el colombiano Hernández al segundo palo, poniendo así el 1-1.

Gol del Cucho Hernández este domingo en Betis vs Espanyol