Dom, 05/10/2025 - 14:13
[Video] Golazo del Cucho Hernández con el Betis: llega 'fino' a Selección
El delantero se ha convertido en pieza inamovible del equipo andaluz.
Juan Camilo Hernández sigue siendo protagonista con Real Betis, pues el colombiano fue clave en la remontada de este domingo 5 de octubre ante Espanyol por la octava fecha del curso 2025-26.
Pol Lozano puso a ganar a los catalanes sobre los 15 minutos del primer tiempo, y si bien Betis jugaba bien, encontró pocas formas de acercarse con peligro al arco rival. Fue hasta el segundo tiempo cuando llegaron los goles.
Al minuto 54, en una jugada que inició por derecha y terminó por el centro, luego de que el lateral Ricardo Rodríguez levantó un centro que fue conectado por el colombiano Hernández al segundo palo, poniendo así el 1-1.
Gol del Cucho Hernández este domingo en Betis vs Espanyol
🇨🇴 GOOOL de Cucho Hernández. El colombiano marcó el 1-1 de #RealBetis en su visita a #Espanyol, al 54’— Pipe Sierra (@PSierraR) October 5, 2025
👀 Cuarto gol (y consecutivo) del delantero en LaLiga pic.twitter.com/v32HQc5yNW
Posterior al gol de Hernández llegó una nueva anotación, pues al 63' marcó Abde Ezzalzouli el 2-1 que sería definitivo en favor del Betis, y lo hizo luego de una asistencia de Pablo Fornals. En el último minuto el Espanyol desperdició un penalti.
Así, Juan Camilo Hernández corrobora su buen momento en el fútbol español y valida su convocatoria a los próximos partidos amistosos de la Selección Colombia, en los cuales espera hacerse un cupo para el Mundial 2026.
Estadísticas de Cucho Hernández en Real Betis
Desde su llegada a Real Betis en febrero de 2025, Juan Camilo Hernández ha disputado 23 partidos, en los cuales ha marcado ocho goles y ha dado dos asistencias. Ahora, luce la '10' del equipo y hasta ha sido capitán, inclusive.
