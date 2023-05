[Video] Vinicius pierde los papeles en Valencia: Empujones, gestos, provocaciones y expulsión

El Real Madrid perdió en campo del Valencia (13º) por 1-0, este domingo en la 35ª jornada de La Liga y cedió la segunda plaza al Atlético Madrid, que se había impuesto antes a Osasuna (9º) por 3-0.

Diego López marcó el único tanto del partido (33), tras un disparo fallido de Justin Kluivert, que se convirtió en asistencia. Al final del partido (90+1), Karim Benzema ofreció el balón del empate al uruguayo Fede Valverde, pero su remate fue desviado por Giorgi Mamardashvili, en gran forma, que también rechazó un tiro libre de Toni Kroos (90+4).

Vinicius fue primero insultado por los aficionados, creando un agrupamiento de jugadores, que interrumpió el partido varios minutos. Después, el brasileño fue expulsado al final del partido (90+7) por una discusión con Hugo Duro, quien no fue sancionado por el árbitro.

"He hablado con él durante el partido, el ambiente era muy caliente, muy malo, le he pedido si quería continuar jugando. Ya el hecho de pensar que tengo que quitarlo porque el ambiente es racista, no me parece bien", apuntó Ancelotti en rueda de prensa.

El hecho no pasó desapercibido para las cámaras que también lograron captar como el brasilero hacía gestos a la afición del Valencia señalándoles que se iban a segunda. Una acción que calentó el ambiente en Mestalla.

No es la primera vez que el sudamericano tiene problemas con las aficiones rivales. El brasilero había vivido situaciones similares en los duelos ante Girona y Atlético de Madrid.