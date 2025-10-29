Vini se disculpa: El jugador salió a pedir perdón a través de redes sociales

El mensaje de disculpa

A través de su cuenta oficial de X, el delantero publicó un comunicado en el que asumió su error y explicó las razones detrás de su comportamiento:

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.

Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente.

A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa.

Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”.

La polémica en el Clásico

Durante el segundo tiempo del encuentro en el Santiago Bernabéu, Xabi Alonso decidió reemplazar a Vinicius, lo que generó una fuerte reacción del brasileño. Las cámaras captaron cómo el atacante gritó de manera airada y lanzó gestos de molestia hacia el banquillo, llegando incluso a decir que “se iba del club”, según interpretaron algunos medios españoles.

El gesto encendió las alarmas entre los hinchas y la prensa, pues el brasileño es considerado uno de los jugadores más importantes del proyecto del Real Madrid, pero su contrato está cerca de terminar.

