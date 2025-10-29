Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 08:38
Vini se disculpa: El jugador salió a pedir perdón a través de redes sociales
Vinicius fue uno de los más señalados después del clásico, no tanto por su gran partido sino por su reacción al ser sustituido.
El brasileño Vinicius Jr. utilizó sus redes sociales para pedir disculpas públicas luego de la polémica escena que protagonizó durante el último Clásico entre Real Madrid y Barcelona, en la que se mostró visiblemente molesto al ser sustituido y gritó frases que fueron interpretadas como un posible mensaje de despedida.
El mensaje de disculpa
A través de su cuenta oficial de X, el delantero publicó un comunicado en el que asumió su error y explicó las razones detrás de su comportamiento:
“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.
Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente.
A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa.
Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”.
La polémica en el Clásico
Durante el segundo tiempo del encuentro en el Santiago Bernabéu, Xabi Alonso decidió reemplazar a Vinicius, lo que generó una fuerte reacción del brasileño. Las cámaras captaron cómo el atacante gritó de manera airada y lanzó gestos de molestia hacia el banquillo, llegando incluso a decir que “se iba del club”, según interpretaron algunos medios españoles.
El gesto encendió las alarmas entre los hinchas y la prensa, pues el brasileño es considerado uno de los jugadores más importantes del proyecto del Real Madrid, pero su contrato está cerca de terminar.
Reconciliación interna en el club
De acuerdo con la prensa madrileña, Vinicius ya se reunió con Xabi Alonso y con el presidente Florentino Pérez durante el entrenamiento posterior al Clásico, donde ofreció disculpas personalmente y aclaró que su reacción fue fruto del calor del momento y la frustración deportiva.
Vinicius y el Real Madrid, mirando hacia adelante
Con el comunicado, Vinicius busca dar por cerrada la polémica y enfocarse en lo deportivo. El brasileño sigue siendo una pieza fundamental en el esquema de Xabi Alonso y ha reiterado su compromiso con el club blanco.
La afición madridista, que ha sido testigo de su crecimiento desde su llegada en 2018, espera que este episodio quede atrás y que el brasileño continúe siendo uno de los líderes del equipo en la lucha por los títulos de la temporada.
Fuente
Antena 2