Vinicius le echa más sal a la herida: polémico mensaje por su gol con el Real Madrid

Real Madrid sigue dando la pelea en la Liga de España luego de vencer este domingo en condición de local a Almería en un partido que no estuvo exento de polémicas por cuenta de la actuación de los árbitros tanto en el terreno de juego como en el VAR.

Quizá la jugada más polémica fue el gol de Vinicius Junior que además significó el empate parcial en el Santiago Bernabéu. Al principio, el juez central no lo dio por válido ante una posible falta en ataque. Sin embargo, este revisó la acción desde la sala de video y terminó por darle la anotación a los merengues.

Eso sí, de lo que no se percató es que el brasileño no cabeceó directamente el balón sino que lo impulsó con su brazo. En ese orden de ideas, el gol no debía haber subido al marcador, pero sucedió todo lo contrario.

Ahora bien, el propio Vinicius se pronunció al respecto con un comentario desde sus redes sociales que solamente hizo aumentar la controversia en España: "¡¡¡Golazo!!! Así lo hacía siempre en la playa de Copacabana", expresó desde su cuenta de X haciendo referencia a la época en la que jugaba en Rio de Janeiro con la camiseta de Flamengo.