Vinicius no se entrenó con Real Madrid por dudas en su prueba de Covid-19

Tras haber distanciado a Luka Jovic del plantel luego de que el jugador se juntara con un amigo que estaba contagiado de coronavirus, Real Madrid sigue con problemas al respecto y Vinicius también debió alejarse para la práctica de este jueves luego de algunas dudas en la prueba de Covid-19 que se le realizó, la cual presentó un error y, aunque Zidane aseguró que no dio positivo, sí dijo que no arrojó ningún resultado.

El técnico francés, en rueda de prensa, confesó cuál es la situación del jugador brasilero, quien espera un nuevo test para reafirmar cuál es su situación actual y si puede o no seguir trabajando junto al resto de sus compañeros: "No es que tenga coronavirus es que a veces al hacer la prueba da error y se tiene que repetir. Se la hemos hecho esta mañana y esta tarde sabremos los resultados. No hay problemas y lo lógico es que esté mañana con nosotros".

A la espera de lo que pueda suceder y aunque mucho se especula con la posibilidad de que esta nueva baja abra las puertas del equipo a James, nuevamente, lo cierto es que Zidane aseguró que todo se hablará con el jugador para decidir junto al colombiano cuál será la medida que se tomará. De igual manera, se espera para conocer la convocatoria y la nueva prueba para empezar a definir qué medidas se toman con el brasilero.

Mientras se acerca el final de La Liga y Real Madrid permanece como líder, el equipo tiene que solventar diferentes bajas que se han presentado y en las que, además de lesionados, se ha encontrado con algunos casos de peligro de contagio que, finalmente, han resultado negativos. En España las pruebas se están realizando cada tres días.