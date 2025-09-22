Actualizado:
Vinícius se rebelaría con el Real Madrid: “En enero pasarán cosas”
El brasileño podría tomar decisiones radicales para lo que viene para su futuro.
Xabi Alonso llegó al Real Madrid y con el nuevo entrenador muchas cosas cambiaron para los referentes. Al parecer solo Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé y Federico Valverde tienen su lugar definido en la cancha partido a partido, mientras que los demás entran en las rotaciones que propone el ex Bayer Leverkusen.
Sin duda alguna, la llegada de Franco Mastantuono, uno de los favoritos de Xabi Alonso fue determinante para decirle a Rodrygo que no iba a tener mucho lugar en el ataque del Real Madrid. Por su parte, la rotación en la banda izquierda también ha dado de qué hablar con Vinícius Júnior que alterna entre suplencia y titularidad.
No obstante, en este arranque de Xabi Alonso, la tendencia ha sido que Vinícius no termine ningún partido. Xabi dejó claro que no hay intocables y a cada jugador le tocará lidiar con eso por parte del estratega vasco. En ese sentido, la realidad le puede cambiar bastante al brasileño que parece estar llegando a su límite con esta situación.
“EN ENERO PASARÁN COSAS”; EL AVISO DE EL CHIRINGUITO CON EL FUTURO DE VINÍCIUS
Con su lugar no fijo en el ataque del Real Madrid, Vinícius podría rebelarse. Su actitud que roza en algunos momentos con los directivos y con el cuerpo técnico podría dar de qué hablar. De acuerdo con Marcos Benito en El Chiringuito de Jugones, el internacional brasileño parece haber llegado a su límite ante tantas rotaciones en la nómina madrileña.
En ese sentido, el periodista avisó, “si la situación sigue así, la posibilidad de que Vinícius Júnior no siga en el Real Madrid en enero está encima de la mesa. Es muy duro, lo acabo de decir, por eso he intentado ver de qué manera contarlo con las palabras adecuadas”.
Seguidamente, agregó, “si de aquí a enero, él no se siente un jugador importante, o, al menos demostrándolo en el campo de juego, yo creo que en enero van a pasar cosas. Si no pasan en enero, está garantizado que no creo que verano siga en el Real Madrid”.
Vinícius Júnior se siente como en la época de Zinedine Zidane en donde tuvo que aguantar varias rotaciones en la temporada. Aunque ha sellado las renovaciones cada vez que el Real Madrid le propone, con Xabi Alonso parece inaguantable, especialmente, teniendo en cuenta que se viene el Mundial y debe recuperar su mejor nivel para la cita orbital.
💣 "Si NO CAMBIA la SITUACIÓN de VINICIUS, PODRÍA IRSE en ENERO".— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025
🚨🚨 EXCLUSIVA @marcosbenito9 🚨🚨 pic.twitter.com/nO5kKkTQOQ
EL MENSAJE DE XABI ALONSO A VINÍCIUS JÚNIOR
Con sus salidas del campo de juego y por las suplencias partido a partido, la molestia de Vinícius Júnior se hace notar cada vez más. El brasileño no fue convocado por Carlo Ancelotti y sabe que para llegar al Mundial tendrá que contar con regularidad y un buen nivel.
Su molestia se nota, pero Xabi Alonso le dejó claro que hay que llevarlo con calma, “he sido jugador y cuando me sustituían tampoco era mi momento más feliz. Lo llevo con naturalidad. Hablamos. Me gusta estar cerca de los jugadores y hablar con ellos para saber cómo se han sentido. No hago una bola de ello. Yo estoy contento con lo que está haciendo. Y estamos empezando la temporada. Tiene que seguir siendo importante y sentirse a gusto”.
