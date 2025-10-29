¿Vinicíus y Xabi Alonso con relación rota? El detalle polémico en Real Madrid

Este domingo 26 de octubre se jugó una nueva edición del Clásico de España entre el Real Madrid y el Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu. Los madrileños se quedaron con la victoria con un marcador de 2-1 gracias a los goles de Kylian Mbappé y de Jude Bellingham.

Vea también: Colombia sorprende contra Japón: nómina titular con variantes en Mundial Sub 17

Todo se calentó sobre los 72 minutos del compromiso cuando Vinícius Júnior salió del terreno de juego sustituido por Rodrygo Goes. Vini hizo gestos de no creer nada y cuando salió del terreno de juego, captaron que decía, “yo me voy del Madrid, me voy”. Pasó por el lado de Xabi Alonso y ni lo miró, además de irse directamente al vestuario. Pocos minutos después, regresó al banquillo.

La molestia podía salir costosa. Xabi Alonso habló en la rueda de prensa, pero prefirió hablar del buen partido del brasileño y confirmó que iba a haber una charla con Vinícius por este berrinche que armó. Días posteriores, el miércoles 29 de octubre, ‘Vini’ se hizo cargo de la situación y en las redes sociales pidió perdón, algo que afirmó que ya lo había hecho en persona.

Sin embargo, en su mensaje que transmitió en su cuenta de X, no mencionó en ningún momento a Xabi Alonso. Un tema que siguió abriendo la polémica más que cerrarla.

EL MENSAJE DE VINÍCIUS JÚNIOR

Después del entrenamiento de la jornada del miércoles, Vinícius Júnior habló en sus redes sociales sobre el tema de los gestos en el Santiago Bernabéu, “hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”.

Le puede interesar: Dudamel se fue del Pereira y ya tendría ofertas de dos grandes del FPC

En ese primer tramo del mensaje, no se refirió nunca a su entrenador, Xabi Alonso. Luego explicó sus gestos, “a veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día".

Nunca hubo palabras hacia Xabi Alonso en su mensaje en las redes sociales. Tal vez en el entrenamiento hablaron y solucionaron todo después de que el entrenador afirmara que iba a ver diálogo entre las partes para tratar este tema de irresponsabilidad del brasileño en medio de un Clásico español.

FILTRAN QUÉ DIJO XABI ALONSO

En el medio Defensa Central, filtraron que ya todo quedó resuelto en el entrenamiento y tras las disculpas del ex Flamengo. Tuvieron su diálogo en la sesión y el estratega vasco habría dicho que, “te entiendo, estás perdonado y no se hablará más del tema, pero no lo hagas más, por favor".

Lea también: Carlos Cuesta empieza a hacerse figura en Brasil: Lo destacaron con Vasco

Con estas palabras de Xabi Alonso, ya todo quedó saldado como si no hubiese pasado nada. La condición es que el brasileño no haga más este tipo de escándalos, especialmente, porque se sabe que es un jugador propenso a perder la calma en este tipo de partidos.