Voz oficial se refiere a Falcao: "Él está convencido de empezar la pretemporada"

Radamel Falcao García es el nombre del momento en vista del interés que ha mostrado Millonarios en ficharlo de cara al segundo semestre del 2023. Incluso, el futbolista, su entorno y el máximo accionista del Albiazul, ya se reunieron con la intención de llegar a un acuerdo.

No obstante, el futbolista de 37 años no es 'agente libre', sino que luego del 30 de junio se activó automáticamente un año más de contrato con el Rayo Vallecano; claro está que este vínculo no tiene una cifra estipulada para ser rescindido.

Así las cosas, el entrenador del Rayo, Francisco Rodríguez, habló con 'El Chiringuito Inside', y confesó que cuenta con Falcao para el 2023-24, dando luces de que -a diferencia del anterior técnico, Andoni Iraola- le dará más minutos al colombiano.

¿Qué dijo el técnico de Rayo Vallecano sobre Falcao?

"De momento, él está convencido de empezar la pretemporada. De hecho, tiene un contrato", confirmó el entrenador de Rayo Vallecano, 'desinflando un poco a los aficionados de Millonarios que pretenden tenerlo en su equipo.

Además, Rodríguez apuntó que no solo en el caso de Falcao García, sino que "todos los jugadores que estén convencidos y quieran estar con el equipo van a ser uno más y van a partir de la misma base".

Por último, y comparando la situación de Falcao con la del atacante Raúl de Tomás, el entrenador de Rayo Vallecano hizo saber que su intención, la de su cuerpo técnico y la del equipo en general es hacer que El Tigre recupere su nivel.

Consecuentemente, esta nueva versión no descarta pero sí disminuye por ahora la probabilidad que Radamel Falcao García sea nuevo jugador de Millonarios para el segundo semestre de 2023 y para el primero de 2024, en donde el Embajador afrontará la Copa Libertadores.