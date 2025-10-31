Xabi Alonso confirmó qué pasará con Vinícius en el Real Madrid: oficial

Durante el Superclásico entre el Real Madrid vs Barcelona que se resolvió con victoria madrileña en el Estadio Santiago Bernabéu, el tema que tomó protagonismo fue el gesto reprochable de Vinícius Júnior cuando vio en la pantalla electrónica que debía salir del campo de juego por Rodrygo Goes sobre los 72 minutos.

Se hicieron virales sus gestos de no entender qué estaba pasando, salió de la cancha preguntando en voz alta, “¿por qué siempre yo?” y luego, se dirigió al vestuario afirmando que, “yo me voy, me voy del Real Madrid”. Ni siquiera saludó a Xabi Alonso al pasar por su lado.

Minutos más tarde, regresó al banquillo. El miércoles 29 de octubre, Vinícius apareció en sus redes sociales pidiendo excusas a los aficionados, cuerpo técnico, jugadores y a todo el madridismo en una publicación en la que nunca se refirió a Xabi Alonso. No lo mencionó por ningún lado y la polémica creció entre el entrenador y futbolista.

LA DECISIÓN DE XABI ALONSO CON VINÍCIUS JÚNIOR

En la previa del partido entre Real Madrid vs Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu, Xabi Alonso fue consultado en la rueda de prensa por la situación de Vinícius Júnior. El entrenador señaló a la primera pregunta sobre alguna consecuencia para el brasileño que, “no, ninguna represalia”.

Intentó salir de los temas del gesto de Vinícius afirmando que, “todos estamos con ganas, en el mismo barco”, cerrando cualquier polémica con el extremo brasileño. ‘Vini’ fue convocado para el juego ante Valencia sin ningún problema y afirmó que, “le veo muy centrado, con muchas ganas. El otro día hizo un gran partido”.

LA COSA CAMBIÓ TRAS EL MENSAJE DE DISCULPAS

Seguramente si Vinícius no se hubiese presentado en el entrenamiento y en las redes sociales con el mensaje de disculpa para la afición, cuerpo técnico y todo el Real Madrid, hubiese sido peor el tema entre la relación del jugador y el entrenador. De hecho, en la rueda de prensa, Xabi afirmó que, “el miércoles tuvimos una reunión con todos y Vinícius estuvo impecable. Habló con sinceridad, con el corazón, y estuvo muy bien. Para mí, queda zanjado”.

En el mensaje de las redes sociales no apareció el nombre del entrenador, sus disculpas hacia Xabi Alonso habrían sido en persona. Sobre esto, poco le importó al vasco, “fue un comunicado muy valioso, muy positivo. Demostró su honestidad, habló con el corazón. Lo más importante es lo que dijo y quedé muy satisfecho. Desde el miércoles se cerró el tema”.

Sentenció que, puede entender que todas las miradas estén puestas en la presencia del brasileño y en el tema de los gestos en el Superclásico, pero que hay algo más importante, “respeto que vuestro foco esté ahí. Quedó cerrado el miércoles. Venimos de muy buena semana. Lo que me preocupa es el Valencia. Os entiendo, pero entendedme a mí”.