Xabi ‘pone en jaque’ a Vinícius tras el Clásico: “Son cosas que...”

Después de una temporada en blanco en los partidos entre el Real Madrid y Barcelona con una amplia superioridad en todas las competiciones de los catalanes, Xabi Alonso se encargó de romper esa mala racha del elenco capitalino frente a los barceloneses.

Una semana previa muy caliente entre el Barcelona y Real Madrid y claro, que no podía faltar las actitudes de Vinícius Júnior en el campo de juego que no deben pasar por alto. El brasileño fue suplente ante Getafe y cambió el juego con dos expulsiones que generó para la victoria madrileña y en el Clásico, también iba a dar de qué hablar.

Jugó un gran partido, pero no pudo terminar el compromiso como se esperaba en una temporada que arrancó con una relación compleja con Xabi Alonso que lo ha rotado entre suplencias y titularidades que poco o nada le gustan al brasileño, además, es uno de los cambios habituales del Real Madrid.

Sobre los 72 minutos, Vinícius fue sustituido por su compatriota, Rodrygo Goes y salió de la cancha con gestos en contra de la decisión de Xabi Alonso, tanto así que se fue del campo de juego sin saludar al entrenador y directamente al vestuario. Poco tiempo después, regresó al banquillo, pero su molestia no cesó.

XABI ALONSO SE REFIRIÓ A LOS GESTOS DE VINÍCIUS JÚNIOR

La relación entre el entrenador y el jugador no parecen ir de buena forma y en la rueda de prensa, este detalle no iba a pasar por lo alto. A Xabi le preguntaron por el brasileño y sus notorios gestos de inconformismo. Alonso tampoco polemizó mucho, pero sí advirtió a su dirigido.

Elogió a Vinícius Júnior, pero también señaló que estos gestos polémicos se tratarán a partir del diálogo, “me quedo con muchas cosas buenas de Vini. No quiero perder el foco de lo importante, pero son cosas que las hablaremos. Vini ha aportado mucho, como el resto de los jugadores. Es una victoria merecida y diría que corta porque hemos creado mucho. Nos va a permitir recuperar la sensación de equipo competitivo en partidos grandes”.

Además, sentenció que el camerino está lleno de diversas personalidades, “lo otro, lo hablaremos. Hay diferentes personalidades en las plantillas y hay que entenderlas. Ahora disfrutaremos y luego lo hablaré con él, por supuesto”.

¿HABÍA MOTIVACIÓN POR PALABRAS QUE DIJO LAMINE YAMAL?

En la previa, Lamine Yamal dio unas palabras que fueron tomadas como una provocación. El juvenil dio a entender que en Real Madrid solo roban y se quejan, algo que fue recriminado por Dani Carvajal y otros jugadores del cuadro blanco al final del partido.

Xabi Alonso se refirió a estos episodios con Lamine Yamal afirmando que, “no sé si el equipo estaba extra motivado por Lamine, pero el equipo sí estaba motivado. Sabíamos lo que suponía la victoria. Estoy muy contento por los chicos porque necesitaban esa sensación de ganar un partido grande. Nos vamos muy contentos porque ha habido muy buena conexión con el Bernabéu, que ha transmitido una energía impresionante. La conexión con la gente es fundamental y lo he sentido".

Consideró las riñas al final del encuentro como algo normal y del juego, especialmente en un Clásico, “ha sido la tensión del momento, estos piques han pasado siempre, no sólo en este partido. No hay que asustarse por ese pique sano, y yo lo considero así. Era un partido importante, con un resultado ajustado... lo he llevado con la tensión del momento y con normalidad. Es fútbol y son los Clásicos, han pasado muchas cosas antes y pasarán”.