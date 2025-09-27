Xabi sentenció a Franco Mastantuono: radical decisión para el derbi

Llegó la hora esperada para que el Real Madrid asuma uno de los partidos más complicados de la Liga de España. Con puntaje perfecto en seis juegos disputados, el equipo dirigido por Xabi Alonso busca su séptima victoria en el torneo, especialmente por lo que significaría darle el golpe nada más ni nada menos que a su acérrimo rival.

Vea también: César Torres abrió dudas con Neiser Villarreal en Mundial Sub 20: ¿Titular?

Con Franco Mastantuono en la lista de convocados, Xabi Alonso dispuso su nómina para el derbi, pero, curiosamente, fiel a ese discurso que lo ha acompañado en este Real Madrid de que nadie tiene su puesto asegurado, el vasco le dio un portazo al argentino.

Justo cuando había llegado el primer gol de Franco Mastantuono, además de una seguidilla de partidos siendo titular, Xabi Alonso negó la participación como inicialista del joven argentino que rompió una estadística de 11 años en el Real Madrid. El 23 de septiembre de 2025, otro jugador de Argentina marcó un gol después de Ángel Di María que dejó el club en 2014.

FRANCO MASTANTUONO, SUPLENTE EN EL DERBI

En tan poco tiempo, Franco Mastantuono ya había dado de qué hablar sumando cuatro partidos como titular en los primeros seis compromisos de la Liga de España. Solo en dos encuentros no había estado y ahora, por decisión técnica de Xabi Alonso, optó por un equipo más maduro y experimentado para enfrentar el derbi madrileño.

Franco Mastantuono tendrá que esperar su lugar en el banquillo de suplentes y su reemplazo será nada más ni nada menos que Jude Bellingham que regresó al equipo después de una lesión de hombro que no lo dejó estar en el arranque liguero.

Le puede interesar: Berizzo tomó decisión tras la dura derrota con el León: ¿Se va?

La ausencia del argentino también puede responder a la cantidad de partidos que ha tenido el juvenil en este arranque, además de que se viene la semana de Champions contra el Kairat Almaty de Kazajistán en condición de visitante lo que será un viaje largo para Franco y sus compañeros.

Jude Bellingham, que ya sabe lo que es enfrentar al Atlético de Madrid será la gran novedad como inicialista para intentar dar el golpe en condición de visitante frente a su acérrimo rival. El inglés tomará el lugar, nominalmente de Franco Mastantuono que sumará su tercera presencia en el banquillo en el Real Madrid.

LOS ELOGIOS DE XABI ALONSO A FRANCO MASTANTUONO

Después del primer gol de Franco en el Real Madrid ante el Levante, el entrenador vasco llenó de elogios al juvenil argentino afirmando que, “siempre hay una primera vez para todo. Necesitamos a todos. Franco tiene muchísimas cosas buenas. Tiene apenas 18 años. La adaptación ha sido muy buena. Me encanta lo competitivo que es. Tiene mucha energía. Luego hay que ordenarlo. Pero ese gen competitivo es fundamental en nuestro equipo. Lo vamos a disfrutar”.

Lea también: Luis Díaz respondió a la confusión del gol en Bayern: "no lo quería hacer"

Sin embargo, optó por dejarlo en el banquillo de suplentes en un partido sumamente especial para cualquier jugador del Real Madrid en un derbi madrileño. Mastantuono llegaba cargado de confianza por el golazo, pero todo se vino abajo con una nueva suplencia.