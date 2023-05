Xavi admitió las negociaciones del Barcelona con Messi y dio pista clave para su regreso

El regreso de Lionel Messi al Barcelona sigue tomando fuerza. El delantero argentino parece tener decidida su marcha del PSG y la principal opción en el aire es el regreso a Cataluña. Sin embargo, aunque los rumores existían, no había ninguna confirmación por parte del cuadro español.

Tras un periodo de muchas dudas sobre lo que puede ofrecerle el onceno culé al campeón del mundo, todo indica que las conversaciones van bastante adelantadas. El propio Xavi Hernández confirmó su diálogo con el albiceleste y la intención de encontrarle lugar en la plantilla.

Según reveló el entrenador en una entrevista con el 'Diario Sport', la intención de tener al '10' en el equipo está. Sin embargo, Xavi puntualizó que los detalles claves para tomar la decisión pasa netamente por el sudamericano.

"Yo con la relación que tengo con él creo que yo he sido muy claro. Aquí tiene las puertas abiertas. Si él quiere venir, yo no tengo ninguna duda como entrenador, ninguna, ninguna. Creo que nos aportaría muchísimo. Por lo tanto, y ya he dicho en los últimos días cuando me preguntáis, depende básicamente de su decisión personal”, dijo inicialmente el estratega.

Xavi añadió que Messi encaja en su plan de juego y la decisión es exclusivamente suya: “Por lo tanto, y de la manera que quiero jugar yo, que queremos jugar en el staff, para mí no hay ninguna duda de que nos aportaría muchísimo, pero depende de él. Al final creo que la sartén por el mango en estos momentos la tiene Leo. No hay ninguna duda

Finalmente, el técnico destacó que el '10' puede tener un gran impacto en sus compañeros: “Para mí no hay ninguna duda de que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Así se lo he hecho saber al presidente. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda que nos va a ayudar, porque sigue siendo un futbolista determinante, porque sigue teniendo hambre, porque es ganador, porque es líder y porque además es un jugador diferente”.

Por ahora, habrá que esperar cuál será la decisión del argentino. Messi tiene algunas ofertas de la MLS y Asía, pero su decisión pasará por sus intenciones de seguir compitiendo en el máximo nivel o priorizar lo económico.