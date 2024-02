Xavi Hernández tomó crucial decisión para su futuro con el Barcelona

Para nadie es novedad que Xavi Hernández tomó cartas en el asunto por los resultados que había obtenido últimamente con el FC Barcelona en la Liga de España y en la UEFA Champions League, pese a la clasificación a los octavos de final en donde enfrenta al Napoli.

Tras la caída 3-5 ante el Villarreal, Xavi Hernández afirmó en rueda de prensa que su adiós del Barcelona se acercaba, poniéndole fin a su experiencia en el banquillo culé a final de la temporada en curso. La decisión era inminente e irreversible, pero, podía cambiar de acuerdo con los resultados que obtuviera, o anticipando su salida, o bien, cambiando su parecer, extendiendo su contrato en el club.

Ante los buenos resultados que ha dejado, y restándole la diferencia con respecto al Real Madrid a ocho puntos, y al Girona de dos, nada ha cambiado dentro de la cabeza de Xavi Hernández. La decisión no cambiará por nada y el estratega español dejará al Barcelona cuando acabe la temporada, sea segundo, sea tercero o como quede finalmente.

De acuerdo con Mundo Deportivo, no ha habido giros en el futuro de Xavi, “está todo igual, no ha cambiado nada, y la decisión está tomada”. Los directivos del Barcelona apoyaron la medida que tomó el ex volante del club, por lo cual, su salida parece más cerca que lejana.

Deco, director deportivo del Barcelona también detalló que todo sigue igual dentro del club, respetándole su opinión a Xavi. En entrevista con Catalunya Radio, el portugués afirmó que, “¿Qué Xavi pueda seguir? Si algo cambia, no diré que no podemos plantearlo. No tenemos nada contra Xavi. No es una decisión que haya tomado el club o la dirección deportiva. De momento, no existe esa posibilidad. Y si ocurre, ya lo discutiremos”.

Por esta razón, Barcelona ya empieza a tantear varios candidatos para suplir a Xavi Hernández. Entre las opciones, aparecen Hansi Flick, Julian Nagelsmann, Roberto De Zerbi, Jürgen Klopp, entre otros.