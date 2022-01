Xavi: "La intensidad del Athletic nos ha superado"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, consideró que una de las claves de la derrota por 3-2 en San Mamés frente al Athletic Club en los octavos de final de la Copa fue que el equipo rojiblanco les "superó en intensidad".

"Hay que felicitar al Athletic porque ha sido mejor que nosotros. Juegan muy ordenados y si no igualas la intensidad en los duelos, en las segundas jugadas y en la estrategia es complicado. Es un día difícil de digerir para nosotros con la derrota y los jugadores lesionados", lamentó el técnico.



Sobre estos problemas físicos de algunos de sus futbolistas comentó que "habrá que esperar a mañana" para conocer el alcance de la lesión de Ansu Fati, que tuvo que ser sustituido en la prórroga, y también jugadores que han acabado 'tocados' como Jordi Alba, Gerard Piqué o Pedri.



"Se ha intentado y que sirva para aprender de los errores e intentarlo de nuevo. Hay que recuperar anímicamente a la gente, cambiar la dinámica y seguir siendo valientes porque quedan dos guerras, la Liga y la Europa League", subrayó.

Xavi, por otro lado, no quiso valorar el penalti por mano de Jordi Alba que acabó dando la victoria al Athletic. "Valoro mi trabajo y el de mi equipo, no del árbitro. No gano nada con valorar la jugada", zanjó. EFE