Xavi no se inquieta por la investigación al Barcelona: "Laporta me dice que estemos tranquilos"

Xavi Hernández, técnico del Barcelona, volvió a salir al paso este sábado sobre el caso Negreira y comentó que ante los últimos sucesos, como la denuncia de la Fiscalía, el presidente de la entidad, Joan Laporta, le dice que estén "tranquilos".

El último episodio ha sido la denuncia de la Fiscalía al Barcelona por corrupción en el ámbito deportivo, así como por delitos de administración desleal y falsedad para los expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell.

"Él (Laporta) nos dice que estemos tranquilos, que estemos por el fútbol, esto es lo que me conviene y me ocupa", aseguró Xavi, quien está "concentradísimo" con el equipo para el partido de mañana ante Athletic Bilbao y que en el vestuario no se ha hablado de todo esta cuestión de Negreira.

Cuestionado sobre si el Real Madrid, a una semana del Clásico, busca desestabilizar al Barcelona, después de que anunciara una reunión de urgencia de su equipo directivo para evaluar el tema Negreira, Xavi comentó que desconoce lo que persigue la entidad blanca.

"No me puedo meter en la piel del rival. No nos va a desestabilizar, en todo caso lo harán Vinicius, (Luka) Modric y (Thibaut) Courtois. Estamos centrados en el plano futbolístico", insistió Xavi, quien desconoce si el Real Madrid puede sentirse perjudicado por todo este asunto.

En todo caso, Xavi Hernández comentó que a su equipo no le afecta el ruido que se está generando con el caso Negreira. "Estamos trabajando igual, igual que la semana pasada y que hace un año. Nada más. No hemos hablado de temas extradeportivos", resumió.

