Xavi se ‘rebeló’ contra el Barcelona: primera decisión tras su despido

Para nadie es un secreto que Xavi Hernández no salió para nada bien del Fútbol Club Barcelona después de varias novelas con respecto a su futuro. Pues, aunque fue él quien reveló que a final de temporada se iría de la institución, hubo varios cambios. En ese momento, Joan Laporta, Deco y todos los directivos estaban de acuerdo con ello.

Sin embargo, con el pasar de las fechas en España y en Champions League, Xavi dio argumentos para revertir lo dicho y quedarse. De hecho, lo ratificaron a falta de escasas jornadas para culminar la temporada. En un abrir y cerrar de ojos, anunciaron que Xavi no seguiría tras la última jornada.

Así las cosas, de manera sorpresiva, el estratega fue cesado de repente. Xavi dejó al club en la segunda casilla detrás del Real Madrid, clasificó a la Uefa Champions League. Tal vez lo que lo complicó fue no haber ganado títulos, pero el anuncio de su salida y la vinculación oficial de Hansi Flick fue en cuestión de horas.

Tras su despido, Xavi Hernández se rebeló contra el Barcelona demostrando su inconformismo desde su perfil de WhatsApp, según el Diario Sport de España. En uno de los grupos de la red social, estaba Alejandro Echevarría, uno de los viejos confiables del presidente, Joan Laporta. La relación entre Laporta y Xavi no fue la mejor, especialmente sobre el final de la temporada.

En ese grupo estaban varios jugadores que compartieron con Xavi, además de Alejandro Echevarría. El estratega armó rebelión contra Joan Laporta y tomó la decisión de abandonar ese círculo y optó por crear uno nuevo con sus excompañeros, los cuales se destacan Víctor Valdés, Carles Puyol, entre otros.

¿QUÉ DIJO XAVI HERNÁNDEZ TRAS SU SALIDA DEL BARCELONA?

En la rueda de prensa posterior a la victoria ante el Sevilla en condición de visitante, Xavi afirmó que son decisiones tomadas por el club, pese a ir en un muy buen camino. Además, dejó claro el orgullo y lo satisfecho que fue dirigir al Barcelona en estos dos años y medio.

No obstante, fue contundente en sentenciar que en el club no valoraron lo hecho en estos casi tres años, "pienso que no se ha valorado suficiente el trabajo en la situación de adversidad que venimos. Era noveno en la clasificación cuando llegamos. Acabamos segundos. El primer año que empezamos conseguimos un doblete. Y este año no hemos estado a la altura, pero ha sido por cuatro partidos clave. Pensaba que esto iba para delante pero no ha sido así. Estoy triste, pero esto es mi trabajo actualmente".