Xavi tomó contundente decisión en Barcelona tras un nuevo cachetazo en la Liga de España

Un nuevo golpe recibió el Barcelona este sábado en la Liga de España luego de sufrir una dolorosa derrota como local ante Villareal. A pesar de que llegó a remontar en el marcador, no pudo sostener su ventaja en el segundo tiempo y dejó escapar los tres puntos en los últimos minutos ante la reacción de su rival.

Este resultado no solamente agrava la crisis de los catalanes, quienes venían de quedar eliminados ante Athletic de Bilbao por la Copa del Rey, sino que además pone nuevamente en la cuerda floja a Xavi Hernández en una temporada donde todavía queda el sinsabor por la goleada sufrida en la final de la Supercopa de España a manos del Real Madrid.

Ante este complejo panorama, el técnico salió en rueda de prensa para anunciar que hasta el próximo 30 de junio estará al frente de los blaugranas, lo que significa que un nuevo entrenador llegará para la próxima temporada.

"Conozco muy bien este club y hace falta un cambio de rumbo. Hoy me lo están recordando todos los títulos y desde el año pasado me he tenido que ir justificando que se ha hecho un buen trabajo. Ahora empezaré a valorar que se han hecho bien las cosas, pero no tengo ninguna duda que el club necesita un cambio", manifestó Xavi.

De esta manera, el otrora emblema del Barcelona tras su etapa como jugador pone fin a casi tres temporadas en el banquillo. En ellas, logró ganar la Supercopa de España en 2023, además de quedarse con el título liguero en esa misma temporada.

¿Quiénes podrían reemplazar a Xavi?

Antes de que Xavi diera a conocer esta decisión, sonaron otros viejos conocidos de la institución como el mexicano Rafa Márquez o el italo-brasileño Thiago Motta, quienes curiosamente jugaron junto a él en aquel equipo que ganó la Champions League en 2006.

La derrota de este sábado ante Villareal deja a los catalanes con 44 puntos en la tabla de posiciones, lo que complica sus opciones de defender el título ante la campaña que vienen haciendo el Girona y el Real Madrid.

