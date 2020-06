"Yo mando a Zidane a comer m...": 'Tino' Asprilla aconsejó a James Rodríguez

James Rodríguez sigue sin tener un panorama claro en el Real Madrid y su futuro es incierto. Mientras se decide un posible fichaje el colombiano hacia otro club, sigue recibiendo negativas del técnico Zinedine Zidane y en el partido pasado ante Eibar no tuvo ni un minuto, a pesar que el DT tenía cinco cambios disponibles.

Ahora, el colombiano ha sido convocado para enfrentar al Valencia por la Liga Española, pero de nuevo no tendría minutos, al menos como titular. Todo esto preocupa por el futuro futbolístico del mediocampista de la Selección Colombia y ha generado diversas opiniones, una que ha hecho ruido es la de Faustino Asprilla, histórico jugador de la ‘tricolor’.

El ‘tino’, fiel a su estilo, escribió en su cuenta oficial de twitter lo que piensa de la suplencia de James en el Madrid apuntado contra Zidane y librando al futbolista de la responsabilidad; puesto que varias versiones menciona que el colombiano está bien físicamente después de la cuarentena.

“No me parece que James Rodríguez sea el responsable, se entrena todos los días igual que todos. No me digan que el goleador de una Copa del Mundo esté por debajo de Mariano, hay que respetar. James porque tiene una paciencia… Yo mando a Zidane a comer mierda”, escribió.

Por ahora, James Rodríguez no tiene claro su futuro para la temporada 20210/21, aún tiene un año de contrato con Real Madrid y se menciona una fuerte posibilidad de que llegue al Atlético de Madrid; sin embargo, también hay rumores de algunos clubes en la Premier League y una lejana posibilidad de quedarse en la ‘casa blanca’.