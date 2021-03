Zidane, contento a pesar del empate de Real Madrid con Real Sociedad como local

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró satisfecho con sus jugadores pese al empate cedido ante la Real Sociedad que aleja cinco puntos al Atlético de Madrid antes del derbi del Metropolitano, y afirmó que se va "contento" con lo que hicieron en un partido que dominaron.

"Cambiamos a tres centrales porque no me ha gustado el inicio en la presión pero luego cambiamos rápidamente", justificó Zidane sobre un cambio táctico que le costó caro en el inicio de la segunda parte.

"Dominamos el partido y la pena es que tuvimos tres o cuatro ocasiones de gol en la primera parte que no metimos. En la segunda también tuvimos y menos mal que entró una. Perdemos dos puntos en casa pero estoy contento con lo que hicimos", añadió.

Para el técnico francés su equipo mereció mejor fortuna porque propuso más que la Real Sociedad. "Ellos han tenido una y la han metido, nosotros merecimos mucho más viendo las ocasiones de gol que hemos tenido. No se ha podido porque no metimos en la primera parte y eso pudo cambiar el partido. Dominamos el partido pero esto es fútbol, hubo partidos que a lo mejor no merecimos ganar".

El brasileño Vinicius Junior salvó un punto con su gol en el último minuto y encontró el elogio a su esfuerzo en los entrenamientos de su entrenador. "Estoy contento por su gol porque da un empate y hay que seguir; él está trabajando mucho".

Pese al empate y ver alejarse de nuevo al líder, para Zidane "no cambia nada" y lanzó mensajes positivos. "Estamos bien, son cinco victorias y un empate. Hay que pensar que todavía queda mucha Liga. Todos los equipos están perdiendo puntos".

"No sé si ha sido el mejor de los últimos partidos porque es mejor cuando se gana pero hemos hecho un buen partido y perdemos dos puntos. Estoy molesto porque los jugadores hicieron un gran esfuerzo pero podemos estar contentos de lo que estamos haciendo. Ahora hay que seguir porque falta mucho", manifestó.

Por último, Zidane fue positivo con la opción de recuperar a su goleador Karim Benzema en el derbi del Metropolitano. "Karim puede estar con nosotros. Todavía no ha entrenado con el equipo, pero está mucho mejor de su molestia y lo valoraremos mañana".