Zidane contó lo que piensa de las polémicas declaraciones de James

James Rodríguez sigue generando polémica por sus pasadas declaraciones sobre su sentir en el Real Madrid, donde el colombiano confiesa que quiso salir a otro equipo (Atlético de Madrid) en el pasado mercado de fichajes de verano, pero no se consiguió.

Mire acá: Los 5 jugadores favoritos de James Rodríguez; no hay ningún colombiano

El técnico del elenco 'merengue', Zinedine Zidane, opinó sobre las declaraciones James y le halló la razón al 'cafetero', incluso dijo que lo entiende en el fondo porque todos quieren jugar, y más un futbolista de sus condiciones.

Respecto a si lo que dijo James afectará la interna del equipo, Zidane negó esto con un rotundo 'no'. "No. No, nada, porque además él está diciendo la verdad. Sabemos el jugador que es y quiere jugar más y es normal, yo entiendo. Pero James está aquí, entrenando, estamos todos juntos y vamos a seguir hasta el final de esta manera", remarcó 'Zizou' en rueda de prensa desde Valdebebas.

James no es titular del Madrid, y pese a ser convocado en los últimos encuentros, no es tenido en cuenta por parte del cuerpo técnico en ninguno de los cambios. No obstante, ha contado con 78 minutos en los últimos 5 partidos de la liga, donde no ha podido mostrar su talento por la falta de continuidad, entre otras cosas.

Asimismo, el nivel de otros compañeros suyos en el mediocampo le juegan una mala pasada, puesto que estos brillan en el equipo con goles asistencias y juego. Esta razón hace que Zidane confíe más en su once fijo y no arriesgue a probar con el colombiano.

Lea acá: James se entrenó con Real Madrid esperando una nueva oportunidad

A pesar de eso, el entrenador intenta darle algunos minutos al colombiano en busca de rotar la nómina por la seguidilla de partidos que están viviendo de cara al reinicio de la Champions League.