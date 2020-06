Zidane habló del "cansancio" del Real Madrid tras vencer a Mallorca

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, alertó del cansancio que vio en su equipo en el triunfo ante el Mallorca (2-0) que le devuelve el liderato, pidió que Sergio Ramos renueve para retirarse de blanco tras marcar un gran gol de falta y celebró la mejoría en la definición del brasileño Vinicius.



"No nos quedamos siempre a trabajar delante de la portería pero sí cuando tenemos tiempo. Lo hacemos con Vini y con todos. Lo importante es que estamos haciendo las cosas bien. Es la cuarta victoria seguida pero sabemos que ahora vamos acumulando partidos que hacen que estemos un poco cansados. Hay que recuperar bien todos y pensar en el próximo", manifestó.



"El cansancio tras cuatro partidos lo estamos notando. Hoy acabamos más cansados pero no es solo cuestión del Real Madrid, veo todos los partidos y es una cuestión de todos los equipos. Jugar con calor cada tres días se paga pero hay que aguantar", añadió.



Zidane celebró el momento de Sergio Ramos y su gran gol de falta llevando a un partido su trabajo de entrenamientos. "Me alegro por su gol. Es nuestro capitán y nuestro líder, defensivamente ha mostrado el camino a seguir, ofensivamente me alegro porque entrena faltas y marcarla es una satisfacción para él y para nosotros".



"Sergio es un jugador de aquí que lleva muchos años en el Real Madrid y tiene que retirarse aquí, lo diré siempre", añadió.



El técnico madridista se fue satisfecho de la imagen que dejó su equipo. "Necesitamos tener el balón, el dibujo para mí no es lo más importante sino la animación con balón en el campo. Lo podemos hacer seguramente mejor pero estoy satisfecho con lo que vi en el campo. No es nada fácil ganar cuatro partidos seguidos. Destaco nuestra solidez defensiva y es cuestión de todos".



El galés Gareth Bale volvió a ser titular y a contar para Zidane. "Estamos contentos todos con lo que estamos haciendo y Gareth es un jugador importante que siempre lo ha demostrado. Hay que seguir todos juntos como estamos haciendo, cambiando jugadores y el dibujo sin cambiar la dinámica. Luego algunos tienen más minutos y otros menos como toda la vida".



Por último valoró el partido del japonés Kubo cedido por el Real Madrid al Mallorca. "Ha hecho un gran partido. Sabemos el jugador que es, lo ha demostrado hoy otra vez. Es muy habilidoso y siempre va hacia la portería, no me sorprende su partido. Veremos más adelante lo que pasa, nuestra preocupación ahora son los jugadores que están aquí".