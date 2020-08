Zidane le habría tirado una dura frase a James en diálogo con su cuerpo técnico

La eliminación en Champions League sigue haciendo estragos en el Real Madrid por cuenta del duro golpe deportivo que significó para el proyecto de Zinedine Zidane y lo que podría pasar en el elenco merengue de cara al mercado de pases. Además, dejando al desnudo varios problemas como los conocidos de James y Bale con el DT.

Precisamente, respecto al colombiano se ha desatado un nuevo rumor en España de una supuesta conversación que habría tenido Zinedine Zidane con su cuerpo técnico previo al partido contra Manchester City en Inglaterra por los octavos de final de la Champions League.

En ese momento, el DT francés habría comparado a James Rodríguez con Martin Odegaard, posible refuerzo madridista para lo próxima temporada. Y habría dejado una dura frase contra el colombiano por la actitud que tuvo con el club en el remate de la Liga Española.

“La diferencia de compromiso de uno y otro es enorme, no hay color...”, habrían sido las palabras de Zidane, recordando que James Rodríguez le pidió no ser convocado a los últimos partidos de la Liga Española debido a su inconformismo por ser suplente, mientras que Odegaard, a pesar de un complejo problema de rodilla no quiso perder ningún cotejo de la Real Sociedad. Esto según reveló el medio ibérico ‘Defensa Central’.

Cabe señalar que Odeggard está cedido en el cuadro vasco y podría regresar pronto al Real Madrid, mientras que James aún tiene un año de contrato, pero busca con afano su salida y la Premier League sería su próximo destino.