Zidane no descarta que Hazard vuelva a pasar por el quirófano

Zinedine Zidane aseguró que el tratamiento a seguir por Eden Hazard tras sufrir una nueva lesión muscular, no descarta una intervención quirúrgica que provocaría que se despidiese de la temporada.

"No soy doctor para decir si tiene que pasar por quirófano o no, la decisión se tomará en los próximos días", manifestó Zidane en rueda de prensa.

Hazard, que sufre una rotura muscular en el psoas derecho tras reaparecer quince minutos ante el Elche, no acudió al estadio Alfredo di Stéfano para presenciar el encuentro de Liga de Campeones ante el Atalanta. "Hoy ha tenido mi autorización para no estar y que esté tranquilo. Ya mañana veremos el camino a seguir", dijo.

El entrenador del Madrid, aseguró que no ve "nada imposible" en la Liga de Campeones y que van "a pelear" por conseguir el doblete, satisfecho por la imagen dejada por su equipo ante el Atalanta para firmar su pase a cuartos de final.

"Hicimos un gran partido, muy completo de inicio a fin. Estamos contentos de haber pasado la eliminatoria y por estar en cuartos. Ahora va a ser más complicado pero hay que disfrutar de este partido y descansar bien porque el sábado ya viene el lío", valoró en rueda de prensa.



"Controlamos el partido defensivamente y ofensivamente hemos tenido ocasiones para hacer gol. Me alegro por los jugadores", añadió.

Zidane no renuncia a nada una vez superada la primera eliminatoria y con su equipo entre los ocho mejores de Europa. "Nosotros vamos a intentarlo, no lo veo imposible. Estamos aquí para eso, sabemos que es difícil pero lo vamos a pelear. Estamos vivos en dos competiciones y tenemos que disfrutar hoy de los goles que metimos y de nuestro juego. Cuando preparas las cosas con los jugadores y salen las cosas bien en el campo me alegro por ellos".