Real Madrid dio a conocer la lista de convocados para el partido de este jueves ante el Villarreal, donde el cuadro 'merengue' define el título de la liga española. El técnico Zinedine Zidane vuelve a responderle de manera contundente a James Rodríguez y lo deja fuera de la convocatoria por cuarta vez consecutiva.

La situación del colombiano no ha sido la mejor en el elenco español; sin embargo, los problemas aumentaron desde que le notificó al entrenador que prefería no viajar al partido ante el Bilbao, desde ahí no es más tenido en cuenta por Zidane.

En un partido de alta exigencia que define el campeonato, el 'cafetero' no es tenido en cuenta. Las críticas no pararán hacia el diez de Colombia en España. Lo cierto es que él quiere definir lo más pronto su futuro y salir del Madrid a un equipo donde pueda jugar más.

Por otro lado, la sorpresa para muchos en la lista de convocados de Zidane es la presencia de los otros dos futbolistas que, al igual que James, son señalados: Gareth Bale y Jovic. Estos dos jugadores sí entraron en la lista del timonel francés a pesar de que la prensa española habla de una posible salida de los dos.