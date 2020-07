Zidane y la contundente razón de por qué no quiere a James Rodríguez

Mucho se dice sobre las razones de por qué James Rodríguez no es titular del Real Madrid, o de por qué no tiene minutos. Se habla de que el futbolista 'cafetero' no es de los 'favoritos' de Zinedine Zidane para integrar la titular del conjunto blanco; sin embargo, no se conoce a ciencia cierta lo que en realidad piensa el estratega del colombiano.

Mire acá: ¿Zidane le dará una oportunidad más a James en el Madrid?

Precisamente, en el diario español Marca hicieron un análisis al respecto y resaltan varios aspectos responderían a la pregunta de por qué Zidane no tiene en cuenta a Rodríguez.

En el rotativo definitivamente aseguran que el entrenador francés piensa que James no tiene el perfil que él busca en un club como el Real Madrid, ya que 'Zizou' "es muy exigente en el esfuerzo defensivo para sus hombres de medio del campo y el colombiano no ha tenido en toda la temporada las condiciones físicas para poder ofrecer ese sacrificio que pedía su entrenador", resalta el rotativo.

Este aspecto que define las deficiencias de James no es nuevo, ya que durante varios años se le ha criticado eso al colombiano por parte de los medios ibéricos.

Lo cierto es que hoy en día lo mejor para James es buscar pronto un club donde tenga la plena confianza de poder demostrar su fútbol y así destacarse a nivel mundial, como en su momento lo logró hacer en el Real Madrid.

Puede ver: Vía libre para James: cinco equipos con posibilidades reales de ficharlo

La ilusión del cucuteño es poder tener más continuidad la próxima temporada, jugar lo necesario, destacarse, mostrar su talento y seguir siendo tenido en cuenta en la Selección Colombia, que dirige actualmente el técnico Carlos Queiroz.