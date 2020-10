Zidane y las críticas más ácidas por el caso James

También se sumó el diario As, señalando la molestia de la directiva con Zidane con cada partido de James en la Premier League después de cinco jornadas. "En el seno del Madrid hay directivos que están mostrando su contrariedad por la gestión que Zidane haya podido hacer de su caso (el de James). Del suyo y del de otros jugadores como el propio Bale, Reguilón o Ceballos. Todos, se entendía a priori en el Madrid (quizá con la excepción del galés), jugadores muy aprovechables".

Finalmente, Josep María Pedrerol, el conductor del famoso programa El Chiringuito, no le dio tregua al entrenador del Real Madrid. “Lo de James Rodríguez en la Premier está siendo un espectáculo. No me explico cómo Zidane apenas lo utilizó la temporada pasada. Un crack el cafetero”, dijo el periodista en un editorial.