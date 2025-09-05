A 'escondidas', Pumas de Efraín Juárez se llevó una pieza de Nacional

Seis meses en Colombia bastaron para que Efraín Juárez se consagrara bicampeón con Atlético Nacional, pues ganó la Copa Betplay y la Liga Betplay 2024-II; una vez la tarea estuvo cumplida, negoció su salida, pues se encontró en desacuerdo con la dirigencia en temas puntuales.

Ahora, el entrenador mexicano volvió a su país, y lo hizo para firmar con Pumas de la UNAM, un equipo 'grande' que considera indispensable volver a ser campeón casi 15 años sin conseguirlo.

Para cumplir con el objetivo, los Pumas se han valido de contrataciones estrambóticas como la del portero costarricense Keylor Navas; también fichó al lateral colombiano Álvaro Angulo -exNacional- por recomendación de Juárez.

Pero ahí no quedó todo, pues recientemente, y sin hacer mucho ruido, los Pumas de la Universidad Nacional se llevaron a una de las piezas más importantes del Nacional que dirigió Efraín Juárez en el segundo semestre de 2024.