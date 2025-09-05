Cargando contenido

Atlético Nacional y Efraín Juárez
A 'escondidas', Pumas de Efraín Juárez se llevó una pieza de Nacional

El cuadro antioqueño sufrió una delicada baja en loas últimas semanas, pues ya aterrizó en CDMX.

Seis meses en Colombia bastaron para que Efraín Juárez se consagrara bicampeón con Atlético Nacional, pues ganó la Copa Betplay y la Liga Betplay 2024-II; una vez la tarea estuvo cumplida, negoció su salida, pues se encontró en desacuerdo con la dirigencia en temas puntuales.

Ahora, el entrenador mexicano volvió a su país, y lo hizo para firmar con Pumas de la UNAM, un equipo 'grande' que considera indispensable volver a ser campeón casi 15 años sin conseguirlo.

Para cumplir con el objetivo, los Pumas se han valido de contrataciones estrambóticas como la del portero costarricense Keylor Navas; también fichó al lateral colombiano Álvaro Angulo -exNacional- por recomendación de Juárez.

Pero ahí no quedó todo, pues recientemente, y sin hacer mucho ruido, los Pumas de la Universidad Nacional se llevaron a una de las piezas más importantes del Nacional que dirigió Efraín Juárez en el segundo semestre de 2024.

Atlético Nacional perdió a una pieza; se fue a Pumas de Efraín Juárez

Pues Lina Urrego dejó su cargo como psicóloga deportiva en Atlético Nacional para pasar a ocupar esa plaza en Pumas, en vista de que Efraín Juárez la considera una pieza fundamental y con quien espera conseguir resultados similares a los que obtuvo en Colombia, esta vez en México.

La negociación se hizo hace algunas semanas, pero no había hecho ruido. Ahora, Urrego ya posó junto al plantel profesional de Pumas UNAM y luce la indumentaria del equipo Universitario.

Antes de la llegada de Urrego, en Pumas solo aparecía la figura de 'coach de vida', ahora con la antioqueña hay una psicóloga para completar el equipo. Esta será la tercera ocasión en que se desempeñe en un equipo de fútbol profesional, ya que antes de recalar en Nacional pasó por Leones FC.

