A James le bajan el dedo tras su debut en Liga MX: "Solo es por el León"

No fue lo que se esperaba a lo largo de los 90 minutos para el Club León que, en condición de local no pudo sacar adelante el marcador ante el Atlético de San Luis. James Rodríguez no fue titular e ingresó a falta de media hora para terminar el partido.

Aunque pesó bastante a lo largo de los treinta minutos restantes y las mejores acciones del León aparecieron gracias a James Rodríguez, los hinchas demostraron el inconformismo. Hubo acompañamiento, pero al finalizar el encuentro, dejaron una advertencia para el colombiano y para la institución.

Y es que, pese a que cada vez que James tomaba la pelota, la hinchada se paraba de sus asientos emocionada por lo que podía pasar en la cancha, afirmaron que el acompañamiento al Nou Camp no es ni por el colombiano ni por los escasos fichajes que tuvieron, sino por el amor que sienten por la camiseta.

Una derrota que deja a Eduardo Berizzo tocado por cómo se llevó a cabo el compromiso y deberán sacar la casta en el segundo partido ante Chivas, augurando por la titularidad del volante ex Real Madrid.

“SOLO ES POR SU LEÓN”, AVISAN A JAMES RODRÍGUEZ Y A DIRECTIVOS DEL CLUB

León demostró en un primer tiempo muy flojo que necesita sí o sí refuerzos para lo que queda en esta Liga MX. Apenas está iniciando el Apertura 2025 y quedó en evidencia la necesidad de armarse tras las salidas de Jhonder Cádiz al Pachuca, Édgar Guerra al Puebla y Jhon Stiven Mendoza al Athletico Paranaense.

En el segundo tiempo, mejoró con James y su entrada que fue vital para crear peligro en los minutos restantes. Los escasos fichajes hicieron de la suyas y la afición le contestó a este mercado de fichajes acompañando al club esperando por la victoria que no pudo llegar.

Bajo ese panorama, el periodista Julio Saucedo dejó en sus redes sociales un video de toda la hinchada que estuvo en el debut y lo acompañó con lo siguiente, “cuida mucho a esta gente Jesús Martínez. ¡Esta es la vida real! Sabes, de antemano que algunos muestran molestia, pero aquí están con su León. No es por James, no es por el rival marketinero. Solo es por su León”.

En ese orden de ideas, dejan claro que los aficionados se reportan en el estadio simplemente por el amor que le tienen a la institución sin importar los jugadores que estén en el terreno de juego, sin importar que esté James Rodríguez.

LA SUPLENCIA DE JAMES RODRÍGUEZ EN EL DEBUT DE LA LIGA MX

Cuando todo parecía que James Rodríguez iba a ser el capitán desde el inicio y el líder de los 90 minutos del León, Eduardo Berizzo la mandó cambiada y optó por dejar al colombiano en el banquillo de suplentes. Además, tampoco tuvo a Nicolás Fonseca desde el arranque.

Tras la derrota, Eduardo Berizzo explicó por qué el colombiano fue suplente, que era el mismo caso de Nicolás Fonseca, “James y Fonseca no estaban para todo el partido. Fue un primer tiempo malo”. Además, sentenció que deben fichar bien para pelear por la Liga MX en esta Apertura 2025.

Más allá de eso, James Rodríguez ingresó sobre los 62 minutos en lugar de Carlos Cisneros cuando el partido estaba abierto con un empate sin goles. La entrada de James le dio algunas oportunidades de gol para el conjunto ‘Esmeralda’. De acuerdo con SofaScore, tuvo una puntuación de 6,8 con 33 toques de balón, un pase clave y 14 pases certeros de 20 posibles.

Se le vio luchando más, pues, no tuvo tiros en la media hora que jugó, y ganó tres duelos de cinco posibles. Tuvo dos barridas, sufrió una falta y un fuera de lugar. En media hora, poco pudo hacer para lograr romper los ceros y llevarse la primera victoria. Tendrá revancha en la segunda jornada ante Chivas en condición de local nuevamente. Seguramente, James sería titular en este encuentro.